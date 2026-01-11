Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak kar tatili haberi

Meteorolojik tahminlerde pazar gecesi ile pazartesi sabahı aralığında sıcaklıkların azalması, yer yer sağanak ve kar ihtimali öne çıkıyor.

Kar tatili gündemini doğrudan etkileyebilecek bu gelişmeler nedeniyle, yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi, okul var mı başlığıyla yapılan sorgulamalarda resmî kanallara bağlı kalınması önem taşıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın (12 Ocak) eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri il genelinde elverişsiz hava koşulları beklendiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizin diğer tüm ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Beklenen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.”