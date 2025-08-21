Menü Kapat
Gündem
İzmir'de su kesintisi çileden çıkartacak! Artık daha sık olacak

İzmir'de süren sur sıkıntısında yeni bir gelişme yaşandı. Kentin merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 3 günde bir yapılacağı, plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

İzmir'de su kesintisi çileden çıkartacak! Artık daha sık olacak
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü () kentte su kesintileriyle ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Kurumun açıklamasında kaynaklı su kesintileri süresince ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak 22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi.

İzmir'de su kesintisi çileden çıkartacak! Artık daha sık olacak

YENİ DÜZENLEME DUYURULDU

Buna göre İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 3 günde bir yapılacak. Müdürlüğün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz."

SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

