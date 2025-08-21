Devlet hastanelerinde yeni dönem başlıyor! Mesai saatleri değişti

Devlet hastanelerinde yeni dönem, Sağlık Bakanlığı'nın 81 ildeki kamu hastanelerine gönderdiği talimatla başlıyor. Talimatta yeni mesai saati düzenlemesi bildirildi.

Bakanlığın mesai saatlerinde yaptığı yeni düzenlemeye göre tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu ise 08:00-17:00 saatleri arasında çalışmaya devam edeceği belirtildi.

İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Gönderilen talimatla ilgili gelişme üzerine İstanbul Tabip Odası bir yazılı açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açısından önemli risk oluşturacaktır. Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez"

TEPKİLER SONRASI BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Tabip Odası'nın açıklamasında geçen iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine, mesai dışı hizmet uygulamaları konusunda doğru bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızın, şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmayıp 04.08.2025 tarihinde kurumlarımıza hatırlatma yazısı yazılmıştır.

Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla sağlık hizmeti sunumunda vardiyalı ya da mesai kaydırmalı çalışma yapılabilmektedir.

"HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANIMIZIN MAĞDUR EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.

Tüm süreçler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

