Dünya devinden Türk lirası çağrısı

Citi, doların yeniden ivme kazanabileceğini belirterek gelişen piyasa yatırımcılarına daha tedbirli bir duruş önerdi. Banka, carry trade fırsatlarında Türk lirası, real ve peso gibi para birimlerinin öne çıktığını vurguladı.
Citigroup’un strateji ekibi, küresel piyasalarda doların seyrine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı. Luis Costa liderliğinde hazırlanan raporda, uzun süredir 2025’in ortalarından itibaren zayıflaması beklenen doların yeniden güç kazanabileceğine işaret edildi.
Banka, özellikle yapay zekâ sektöründeki hızlı büyümenin ve ABD’nin uyguladığı tarifelere rağmen küresel ticarette ciddi bir daralma yaşanmamasının doların dayanıklılığını artırdığını belirtiyor. Costa, “Bu iki unsur, ABD’nin ayrıcalıklı konumunu yeniden ön plana çıkardı” diyerek doların güçlü kalabileceği mesajını verdi.
Citi’nin bu yaklaşımı, aslında birçok büyük kurumdan ayrılıyor. Morgan Stanley, Bank of America ve Goldman Sachs, Fed’in 2026’da faiz indirimlerine başlamasıyla doların zayıflayacağını öngören kurumların başında geliyor. Onlara göre bu zayıflama, gelişmekte olan piyasalar için yeni fırsatlar doğuracak.
Citi ise daha temkinli. Banka, ABD borsalarında büyük çaplı bir düzeltme yaşanmadığı sürece doların güçlü kalma ihtimalini daha yüksek görüyor.
Citi’nin yatırımcıya verdiği mesaj net: carry trade fırsatlarını değerlendirin.
Banka, üç gelişen piyasa para biriminde uzun pozisyon tavsiye ediyor:
Buna karşılık üç para biriminde kısa pozisyon öneriliyor: