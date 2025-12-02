Dünya devinden Türk lirası çağrısı

RAKİPLERİNDEN AYRIŞAN BİR STRATEJİ

Citi’nin bu yaklaşımı, aslında birçok büyük kurumdan ayrılıyor. Morgan Stanley, Bank of America ve Goldman Sachs, Fed’in 2026’da faiz indirimlerine başlamasıyla doların zayıflayacağını öngören kurumların başında geliyor. Onlara göre bu zayıflama, gelişmekte olan piyasalar için yeni fırsatlar doğuracak.