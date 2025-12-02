Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Faladdin ve Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında karar

Son dakika haberi: Bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yargılanan Faladdin ve Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında karar verildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 16:26

"Fal, astroloji, spiritüalizm, ve yıldız haritası gibi içeriklerin yer aldığı Faladdin ve Binnaz uygulamaları üzerinden bilişim sistemi kurarak geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yargılanan Sertaç Taşdelen, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Faladdin ve Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında karar

"KARA PARA AKLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Mahkemedeki savunmasında; yaklaşık 40 kişilik mühendislerden oluşan bir şirketinin olduğunu ve asla kara para aklamak gibi bir durumun olmadığını aktaran Taşdelen, "Ben 16 Temmuz sabahı 10 polis, 2 kameraman ile evimden alındım. Ben bu vatan için canımı vermeye niyetli, üretmeye niyetli biriyim. Sosyal sorumluluklara ilgi duyan genç bir kardeşinizim. Benim tek gayem bu memlekette üretmek. Teknoloji ihracatı yaparak ülkemize kazandırmak" ifadelerini kullandı.

Faladdin ve Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında karar

"BEN BU VATANIN EVLADIYIM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Taşdelen "Ben de bir ananın evladıyım. Yolumu gözleyen nişanlım var. Ben bu vatanın evladıyım. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın ev hapsi adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

