Son seçim anketi: Birinci partiyle ikinci parti arasındaki fark 1,3 puan!

Gündemde bir seçim olmamasına karşın anket şirket çalışmalar yapmaya devam ediyor. ORC Araştırma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Aralık 2025 siyasi parti oy tercihleri anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte parti parti o çalışmanın yansımaları ve tüm detaylar...