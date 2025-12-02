Son seçim anketi: Birinci partiyle ikinci parti arasındaki fark 1,3 puan!

Kategoriler
Gündemde bir seçim olmamasına karşın anket şirket çalışmalar yapmaya devam ediyor. ORC Araştırma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Aralık 2025 siyasi parti oy tercihleri anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte parti parti o çalışmanın yansımaları ve tüm detaylar...
28 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında 26 ilde, 2.560 katılımcıyla yüz yüze yapılan çalışmada, siyasi parti isimleri katılımcılara tek tek okunarak oy tercihleri soruldu.
Oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:
AK PARTİ OYLARINI ARTIRDI
CHP: %31,9
MHP'DE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ
MHP: %6,8
YERİNİ KORUYAN İKİ PARTİ
Zafer Partisi: %3,4
08-10 Kasım 2025 (Önceki Anket) ve 28 Kasım-01 Aralık 2025 (Yeni Anket) sonuçlarının deşifresi ve trend analizi göz önüne alındığında Kasım ayında ilk 3 sırayı yer alan partilerden AK Parti ve CHP'nin oylarını artırdığı gözlenirken MHP'nin oy kaybettiği göze çarpıyor.
İşte iki anket arasındaki oy değişim oranları...