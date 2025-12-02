Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in paylaştığı video dikkat çekti: Seni kalbimde sakladım

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkındaki iddialar, soruşturmanın seyrini etkiledi. Güllü'nün oğlu Yağız Gülter sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 16:38

Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına attığı mesajlar dosyaya eklenirken oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in de annesi Güllü'ye uyguladığı iddia edildi. İddiaları yalanlayan Tuğberk Yağız Gülter'ın son paylaşımı ise dikkat çekti.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER'İN ANNESİ GÜLLÜ PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile oğlu Tuğberk Yağız Gülter, şüpheliler arasında yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in paylaştığı video dikkat çekti: Seni kalbimde sakladım

Tuğberk Yağız Gülter paylaşımına, ''Ben seni kalbimde en derinlere sakladım küçük kanaryam. Hadi gel maça gidelim bugün seninkilerin maçı var, kim atarsa atsın sevinelim.'' notunu düştü. Gülter kısa süre sonra hem gönderisini hem de paylaştığı videoyu sildi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in paylaştığı video dikkat çekti: Seni kalbimde sakladım

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER'İN ANNESİ GÜLLÜ'YE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİSI GÜNDEM OLDU

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesine şiddet uyguladığı iddiaları hakkında konuştu. Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'nün KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğu günü anlattı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in paylaştığı video dikkat çekti: Seni kalbimde sakladım

Tuğberk Yağız Gülter, annesine şiddet olayını yalanlarken, Güllü'nün KADES'ten yardım çağrısında bulunduğu günü anlattı. Gülter, "Evet, yaklaşık 3 yıl önce KADES olayı yaşandı. Annem çok alkol almıştı, dışarı çıkıp gezmek istedi. Alkol aldıktan sonra annemin tansiyonla ilgili problemleri oluyordu. Dışarı çıkmasını istememiştim. Ben de kapıyı kilitledim. 'Aç kapıyı yoksa KADES'i ararım, aldırırım seni' dedi. Ben de 'tamam aldır' dedim. Kapıyı bir açtım bütün Çınarcık Karakolu evde. Annemle birlikte karakola gittik, 2 - 3 saat sonra da eve döndük" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in paylaştığı video dikkat çekti: Seni kalbimde sakladım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakıma kaldırılmadan önce yaşadıklarını anlattı
ETİKETLER
#şiddet
#ölüm
#şüpheli
#Güllü Gülter
#Tuğberk Yağız Gülter
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Kades
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.