Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in paylaştığı video dikkat çekti: Seni kalbimde sakladım

Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına attığı mesajlar dosyaya eklenirken oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in de annesi Güllü'ye şiddet uyguladığı iddia edildi. İddiaları yalanlayan Tuğberk Yağız Gülter'ın son paylaşımı ise dikkat çekti.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER'İN ANNESİ GÜLLÜ PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile oğlu Tuğberk Yağız Gülter, şüpheliler arasında yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Tuğberk Yağız Gülter paylaşımına, ''Ben seni kalbimde en derinlere sakladım küçük kanaryam. Hadi gel maça gidelim bugün seninkilerin maçı var, kim atarsa atsın sevinelim.'' notunu düştü. Gülter kısa süre sonra hem gönderisini hem de paylaştığı videoyu sildi.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER'İN ANNESİ GÜLLÜ'YE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİSI GÜNDEM OLDU

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesine şiddet uyguladığı iddiaları hakkında konuştu. Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'nün KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğu günü anlattı.

Tuğberk Yağız Gülter, annesine şiddet olayını yalanlarken, Güllü'nün KADES'ten yardım çağrısında bulunduğu günü anlattı. Gülter, "Evet, yaklaşık 3 yıl önce KADES olayı yaşandı. Annem çok alkol almıştı, dışarı çıkıp gezmek istedi. Alkol aldıktan sonra annemin tansiyonla ilgili problemleri oluyordu. Dışarı çıkmasını istememiştim. Ben de kapıyı kilitledim. 'Aç kapıyı yoksa KADES'i ararım, aldırırım seni' dedi. Ben de 'tamam aldır' dedim. Kapıyı bir açtım bütün Çınarcık Karakolu evde. Annemle birlikte karakola gittik, 2 - 3 saat sonra da eve döndük" ifadelerini kullandı.