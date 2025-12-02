Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakıma kaldırılmadan önce yaşadıklarını anlattı

Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi yapımlarla tanınan oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi. Murat Cemcir'in neden yoğun bakıma kaldırıldığını anlatan Ece Erken, ünlü oyuncunun normal odaya alındığını da belirtti.

ECE ERKEN, MURAT CEMCİR'İN YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ ANLATTI

Ece Erken sunucusu olduğu programda Murat Cemcir hakkında konuştu. Ece Erken, "Son dakika haber geldi. Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış. Ama şükür gerek kalmamış. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar." diyerek Murat Cemcir'in hastaneye kaldırılmadan önce yaşadığı süreci anlattı.

MURAT CEMCİR YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Murat Cemcir'in son sağlık durumuyla ilgili konuşan Ece Erken, "Dün akşam kendine geliyor. Şükür bugün daha iyiymiş. Yoğun bakımdan da çıkmış” dedi. Mehmet Üstündağ ise Murat Cemcir'in yeni yapacağı film projesinin de bir süre gecikeceğini belirtti.

MURAT CEMCİR HAKKINDA HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü oyuncu Murat Cemcir geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanmış ve Maslak’taki bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan oyuncunun hastanesinden resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Cemcir için “Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

MURAT CEMCİR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?