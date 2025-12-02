Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakıma kaldırılmadan önce yaşadıklarını anlattı

Dün yoğun bakımda tedavi altında olduğu ortaya çıkan Murat Cemcir, bugün ise normal odaya alındı. Ece Erken Murat Cemcir'in son sağlık durumundan bahsederken, ünlü oyuncunun yaşadığı zor süreci de ilk kez paylaştı.

Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakıma kaldırılmadan önce yaşadıklarını anlattı
Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi yapımlarla tanınan oyuncu 'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi. Murat Cemcir'in neden yoğun bakıma kaldırıldığını anlatan Ece Erken, ünlü oyuncunun normal odaya alındığını da belirtti.

ECE ERKEN, MURAT CEMCİR'İN YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ ANLATTI

Ece Erken sunucusu olduğu programda Murat Cemcir hakkında konuştu. Ece Erken, "Son dakika haber geldi. Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış. Ama şükür gerek kalmamış. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar." diyerek Murat Cemcir'in hastaneye kaldırılmadan önce yaşadığı süreci anlattı.

Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakıma kaldırılmadan önce yaşadıklarını anlattı

MURAT CEMCİR YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Murat Cemcir'in son sağlık durumuyla ilgili konuşan Ece Erken, "Dün akşam kendine geliyor. Şükür bugün daha iyiymiş. Yoğun bakımdan da çıkmış” dedi. Mehmet Üstündağ ise Murat Cemcir'in yeni yapacağı film projesinin de bir süre gecikeceğini belirtti.

Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakıma kaldırılmadan önce yaşadıklarını anlattı

MURAT CEMCİR HAKKINDA HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü oyuncu Murat Cemcir geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanmış ve Maslak’taki bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan oyuncunun hastanesinden resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Cemcir için “Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakıma kaldırılmadan önce yaşadıklarını anlattı

MURAT CEMCİR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

  • 2022 Mahalleden Arkadaşlar
  • 2020 Baba Parası
  • 2018 Ailecek Şaşkınız
  • 2018 Ahlat Ağacı
  • 2017 Çalgı Çengi: İkimiz
  • 2016 Hayatımın Aşkı
  • 2015 Düğün Dernek 2: Sünnet
  • 2014 Kardeş Payı
  • 2013 Düğün Dernek
  • 2012 İşler Güçler
  • 2012 Behzat Ç.
  • 2012 Yeraltı
  • 2011 Üsküdar’a Giderken
