 Dilek Ulusan

Oyuncu Cemre Cansaatçi hayatının en karanlık dönemini yaşıyor: "Seni öldürür, keserim"

Oyuncu Cemre Cansaatçi ilk olarak kendisini Barış Kaya olarak tanıtan kadın tarafından tehdit edildi. Hayatının en karanlık dönemini geçiren Cemre Cansaatçi, kendisini "Seni öldürür keserim, benden korkun" sözleriyle tehdit eden Kübra Kaya'dan şikayetçi oldu.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 11:04

Cemre Cansaatçi, sosyal medyada tanıştığı takıntılı bir kadın yüzünden hayatının en karanlık dönemini yaşıyor. Cansaatçi, bir süre kendini Barış Kaya olarak tanıtan Kübra Kaya'dan ölüm tehditleri alınca soluğu savcılıkta aldı.

OYUNCU CEMRE CANSAATÇİ HAYATININ EN KARANLIK DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR

Beş korku filminde rol alan 29 yaşındaki oyuncu Cemre Cansaatçi, 2023 yılında sosyal medyada Barış Kaya ile tanıştı. İddiaya göre Kaya, Cansaatçi'ye aslında kadın olduğunu ve gerçek isminin Kübra olduğunu söyledi. Bu durumdan rahatsız olan Cansaatçi iletişimi bitirince, Kaya bunu kabullenmedi.

Oyuncu Cemre Cansaatçi hayatının en karanlık dönemini yaşıyor: "Seni öldürür, keserim"

Kübra Kaya, Cansaatçi'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Çare olarak Kaya'yı tüm hesaplardan engelleyen Cansaatçi, bu kez farklı kanallardan açılan yeni profillerle tekrar rahatsız edildi. Yaşadığı baskı nedeniyle evini bile değiştirmek zorunda kaldı.

Oyuncu Cemre Cansaatçi hayatının en karanlık dönemini yaşıyor: "Seni öldürür, keserim"

CEMRE CANSAATÇİ SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Cansaatçi, tacizinin dozunu artırdığını belirtti. Bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Oyuncu Cemre Cansaatçi hayatının en karanlık dönemini yaşıyor: "Seni öldürür, keserim"
