 Dilek Ulusan

İbrahim Selim ile fenomen Ayşe Şeyma Keten aşk yaşıyor

Ölümlü Dünya, Leyla ile Mecnun, Ulan İstanbul, Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan oyuncu ve sunucu İbrahim Selim'in fenomen Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İbrahim Selim ile fenomen Ayşe Şeyma Keten aşk yaşıyor
02.12.2025
02.12.2025
02.12.2025 09:04

Son olarak sunucu olarak seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim, son olarak Daye Ay ile nişanlanmış çift daha sonra ise kararı almıştı. İbrahim Selim'in uzun süredir sosyal medyada içerik üreten Ayşe Şeyma Keten ile yaşadığı ortaya çıktı.

İBRAHİM SELİM İLE AYŞE ŞEYMA KETEN AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Bir süre önce Daye Ay ile ayrılan İbrahim Selim'in evlilik hazırlığı yaptığı Melih Abuaf ile ayrılan fenomen Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İbrahim Selim ile fenomen Ayşe Şeyma Keten aşk yaşıyor

İbrahim Selim'i ziyarete giden Ayşe Şeyma Keten, kalp emojisiyle aşkını duyurdu. İbrahim Selim ise "Fotoğraf bile koydu" diyerek Ayşe Şeyma Keten'e cevap verdi.

İbrahim Selim ile fenomen Ayşe Şeyma Keten aşk yaşıyor
Sıkça Sorulan Sorular

Ayşe Şeyma Keten kimdir?
1995 doğumlu Ayşe Şeyma Keten, sosyal medya hesabından yaptığı kombin videolarıyla tanınıyor.
#ayrılık
#aşk
#İbrahim Selim
#Ayşe Şeyma Keten
#Yeni Sevgili
#Daye Ay
#Magazin
