İbrahim Selim ile fenomen Ayşe Şeyma Keten aşk yaşıyor

Son olarak sunucu olarak seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim, son olarak Daye Ay ile nişanlanmış çift daha sonra ise ayrılık kararı almıştı. İbrahim Selim'in uzun süredir sosyal medyada içerik üreten Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İBRAHİM SELİM İLE AYŞE ŞEYMA KETEN AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Bir süre önce Daye Ay ile ayrılan İbrahim Selim'in evlilik hazırlığı yaptığı Melih Abuaf ile ayrılan fenomen Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İbrahim Selim'i ziyarete giden Ayşe Şeyma Keten, kalp emojisiyle aşkını duyurdu. İbrahim Selim ise "Fotoğraf bile koydu" diyerek Ayşe Şeyma Keten'e cevap verdi.