Canlı Yayın
 | Dilek Ulusan

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'den Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'e sitem

Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey karakteriyle yer alan Halil Ergün yıllar sonra itirafta bulundu. Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kendisiyle hiç irtibat kurmadığını belirten Halil Ergün, “Hiç aramadılar.” dedi.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'den Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'e sitem
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 15:17

Bir döneme damga vuran ve başrolünde , Deniz Çakır, Güven Hokna, , ve gibi isimlerin yer aldığı dizisiyle ilgili Halil Ergün'den itiraf geldi. Halil Ergün, 5 sene birlikte çalıştığı ve kızları rolünde yer alan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın kendisiyle tüm irtibatlarını kopardıklarını söyledi.

HALİL ERGÜN'DEN FAHRİYE EVCEN VE GÖKÇE BAHADIR İTİRAFI

Selen Görgüzel'in sorularını cevaplayan Halil Ergün, “5 yıl çalıştıktan sonra sizi hiç arayıp sordular mı?” sorusuna “Yok” cevabını veren sanatçı, ailenin en büyük kızını oynayan Bennu Yıldırımlar’ın ise kendisiyle iletişimi kesmediğini söyledi

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'den Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'e sitem

Ergün, “Bennu Yıldırımlar benim canım, muhteşem kardeşimizdir. Gökçe’yi görmedim. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben öncülük yaptım, gittim istedim anne babasından. Sonra bir daha görmedim. Beni aramadılar.” diyerek cevap verdi.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'den Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'e sitem

Gökçe Bahadır ise konuk olduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında, ‘Yaprak Dökümü’nden bahsetti. Bahadır, “Çok seviyordum Leyla’yı oynamayı. Benim için müthiş bir ders oldu. 5 sene sürdü, devam etse ederdi ama bir yerde bitmesi gerekiyordu. Biteli 16 sene olmuş. Hâlâ tekrarlarını izliyorlar, yolda bana ‘Leyla’ diye sesleniyorlar.” dedi.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'den Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'e sitem
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece kabusunuz olurum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı! "Beni yaktın"
ETİKETLER
#yaprak dökümü
#Fahriye Evcen
#gökçe bahadır
#bennu yıldırımlar
#halil ergün
#Türk Dizileri
#Magazin
