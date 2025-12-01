Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'den Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'e sitem

Bir döneme damga vuran ve başrolünde Halil Ergün, Deniz Çakır, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisiyle ilgili Halil Ergün'den itiraf geldi. Halil Ergün, 5 sene birlikte çalıştığı ve kızları rolünde yer alan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın kendisiyle tüm irtibatlarını kopardıklarını söyledi.

HALİL ERGÜN'DEN FAHRİYE EVCEN VE GÖKÇE BAHADIR İTİRAFI

Selen Görgüzel'in sorularını cevaplayan Halil Ergün, “5 yıl çalıştıktan sonra sizi hiç arayıp sordular mı?” sorusuna “Yok” cevabını veren sanatçı, ailenin en büyük kızını oynayan Bennu Yıldırımlar’ın ise kendisiyle iletişimi kesmediğini söyledi

Ergün, “Bennu Yıldırımlar benim canım, muhteşem kardeşimizdir. Gökçe’yi görmedim. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben öncülük yaptım, gittim istedim anne babasından. Sonra bir daha görmedim. Beni aramadılar.” diyerek cevap verdi.

Gökçe Bahadır ise konuk olduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında, ‘Yaprak Dökümü’nden bahsetti. Bahadır, “Çok seviyordum Leyla’yı oynamayı. Benim için müthiş bir ders oldu. 5 sene sürdü, devam etse ederdi ama bir yerde bitmesi gerekiyordu. Biteli 16 sene olmuş. Hâlâ tekrarlarını izliyorlar, yolda bana ‘Leyla’ diye sesleniyorlar.” dedi.