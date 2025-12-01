Görenlerin kanı dondu! 27 yaşındaki genç feci şekilde bulundu

Kategoriler
Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, aracının içinde başından vurulmuş halde birini gördü. Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet Mansur Barak adlı gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Barak’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.