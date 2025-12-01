Yurt dışı yasağı olan meyve altın değerinde! Tadına bakmak için sıraya giriyorlar

TADI HİÇBİR MEYVEYE BENZEMİYOR

Yerli halkın lulo dediği naranjillanın tadını tarif etmek ise oldukça güç. Zira az bulunan bu meyvenin tadı diğer hiçbir meyveye benzemiyor. İçi parlak yeşil renkte olan ve oldukça sulu bir yapısı bulunan meyvenin tadına bakanlar “Limon ve ananas karışımı” şeklinde tarif ediyor. Tatlı, ekşi ve ağızda burukluk bırakan aromaların aynı anda hissedilmesi ise naranjillayı unutulmaz kılıyor.

Hem bölgeye has olması hem az bulunması hem de tadına bakanların büyük bir beğeni ile bahsetmesi naranjillanın satışının yapıldığı yerleri oldukça popüler kılıyor. Yurt dışından gelen turistler sadece meyvenin tadına bakabilmek için ise satıcıların önünde kuyruk oluşturuyor.