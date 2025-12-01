Yurt dışı yasağı olan meyve altın değerinde! Tadına bakmak için sıraya giriyorlar

Kategoriler
Bir meyve düşünün ki, kanun kaçakları gibi yurt dışına çıkış yasağı var. Tadına bakmak için ise turistler sıraya girsin. İlk bakışta kulağa garip gelse de Güney Amerika’nın dağlık bölgelerinde yetişen naranjilla meyvesi tam da bu özelliklere sahip. Ancak yerli halkın “Lulo” adıyla tanıdığı bu meyve herhangi bir suçtan değil, narin yapısı nedeniyle ülke dışına çıkarılamıyor.
Naranjilla meyvesi son zamanlarda Kolombiya ve Ekvador gibi ülkelerde oldukça popüler. Turistler, bu adı sıkça duyulan meyvenin tadına bakmak için satıcıların önünde kuyruk oluşturuyor. Domatese benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken meyvenin tadı ise hem turunçgillerin ekşiliğini hem de tropikal meyvelerin şekerimsi yapısını bir araya getiriyor. Meyvenin tadına bakanlar kendini şanlı hissederken bu eşsiz lezzeti kendi memleketine götürmek isteyenler ise hüsrana uğruyor. Çünkü meyvenin yurt dışına çıkarılması yasak…
Görüntü itibariyle ülkemizde yetişen Trabzon hurması ile sıkça karıştırılan naranjilla meyvesi, familya bakımından patlıcangiller ailesine ait bir tür. Sadece And Dağları’nda yetişen meyve aynı zamanda domatese de benziyor. Taze naranjillayı Güney Amerika dışında bulmak neredeyse imkansız. Çünkü yurt dışına çıkarılamıyor, iklim itibariyle de başka yerde yetişmiyor. Bu nedenle de ülkeye gelen turistler naranjillanın tadına bakmadan ayrılmak istemiyor.
Yerli halkın lulo dediği naranjillanın tadını tarif etmek ise oldukça güç. Zira az bulunan bu meyvenin tadı diğer hiçbir meyveye benzemiyor. İçi parlak yeşil renkte olan ve oldukça sulu bir yapısı bulunan meyvenin tadına bakanlar “Limon ve ananas karışımı” şeklinde tarif ediyor. Tatlı, ekşi ve ağızda burukluk bırakan aromaların aynı anda hissedilmesi ise naranjillayı unutulmaz kılıyor.
Hem bölgeye has olması hem az bulunması hem de tadına bakanların büyük bir beğeni ile bahsetmesi naranjillanın satışının yapıldığı yerleri oldukça popüler kılıyor. Yurt dışından gelen turistler sadece meyvenin tadına bakabilmek için ise satıcıların önünde kuyruk oluşturuyor.
Naranjillanın tadına bakanlar eşsiz lezzeti ile büyülenirken, yanlarında götürmek istediklerinde hayal kırıklığına uğruyor. Meyvenin yurt dışına çıkarılmasının yasaklanmasında ise iki temel neden bulunuyor.
Yurt dışına çıkışı yasaklayan ilk neden meyvenin aşırı narin olması. Kabuğu çok ince olan ve en küçük darbede bile zarar gören meyvenin iç kısmı da hemen eziliyor ve hızla bozuluyor. Olgunlaşmış meyvenin bozulma hızı yüksek olduğu için meyveler daha olgunlaşmadan toplanıyor. Ancak transfer esnasında dikkat edilmediğinde meyvenin büyük kısmı ziyan oluyor.
İhraç yasağının İkinci ve daha önemli sebebi ise uygulanan karantina kuraları olarak gösteriliyor. Hastalık ve zararlı böcekleri taşıma riski nedeniyle pek çok taze meyvede olduğu gibi naranjillada da sıkı bir karantina uygulanıyor ve sınır dışına taşımaya izin verilmiyor. Bu sadece meyvenin değil, ülkelerin tarımsal üretiminin koruma altına alınmasında kritik bir rol oynuyor. Diğer yandan turistler naranjillanın taze halini ülkelerine götüremese de pastörize meyve suyu ya da dondurulmuş posa gibi işlenmiş ürünleri alabiliyor. Fakat bu ürünlerin tadına bakanlar ise taze meyvenin yerini tutmadığını ifade ediyor.