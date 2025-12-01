GS FB U19 maçı kaç kaç, bitti mi? Karşılaşmanın yayın bilgileri duyuruldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. Bugün 13.00'te başlayan müsabakanın maç sonucu da araştırıldı.

GS FB U19 MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Fenerbahçe U19 maçı henüz sona ermedi. Müsabakada ilk yarı sona ererken ikinci yarıda takımlar mücadelesine devam edecek. İlk yarı sonucu Fenerbahçe U19 1-1 Galatasaray U19 olurken golü 38. dakikada Eyüp Can Karasu kaydetti.

GS FB U19 MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Galatasaray ve Fenerbahçe U19 maçında ilk yarı tamamlandı. Müsabaka 13.00'te başlarken henüz sona ermedi. Taraftarlar ise karşılaşmayı FB TV ekranlarında canlı olarak takip edebiliyor.