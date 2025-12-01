Anne, bebeğini araçta unuttu! Korkmasın diye camdan çizgi film izlettiler

İstanbul Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde bir anne, bir buçuk yaşındaki çocuğunu otomobilde unuttu. Aracın kapılarının kilitli olduğu, annenin hem araç anahtarını hem de evinin anahtarını evde unuttuğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada ailesi ise paniklememesi için araç içinde bulunan bebeğe camdan çizgi film izletti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından anahtarlar aşağıya indirildi ve araç açılarak bebek güvenli şekilde kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarma anlarını heyecanla izleyen mahalle sakinleri, bebeğin sağ salim çıkarılmasıyla birlikte alkışlarla destek verdi.

