Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: 45 milyon Euroluk Brezilyalı!

Fenerbahçe'den transferde tarihi bir hamle geldi. Süper Lig'de şampiyon olmak ve Avrupa'da derece elde etmek isteyen Fenerbahçe, Arsenal'de gözden çıkarılan Gabriel Martinelli'yi transfer listesine ekledi.
Fenerbahçe yönetimi tarafından kulüp tarihinin en büyük transfer kritiği yapılıyor! Esasen ise Fenerbahçe, Arsenal'de gözden çıkarılan 24 yaşındaki Gabriel Martinelli için devreye girdi ve sürpriz transfer için planlamalara başladı.
Arsenal'in takımdan göndermeye karar verdiği Brezilyalı yıldız, 45 milyon Euroluk bir bonservisle kulüpten ayrılabilecek! Ayrıca da Topçular ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Gabriel Martinelli; kulübün istemesi durumunda 1 yıl daha Londra'da kalacaktı ama Arsenal, yıldız isme veda etmeye karar verdi.
Fenerbahçe'nin Gabriel Martinelli'yi transfer etmesi halinde, kulüp tarihinin en yüksek bonservisi ödenmiş olacak.
Arsenal yönetimince uzun vadeli planlamalarda düşünülmeyen Gabriel Martinelli, kırmızı beyazlılar ile bu sezon 479 dakika sahada kalabilmiş ve 4 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.