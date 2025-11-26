Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: 45 milyon Euroluk Brezilyalı!

Fenerbahçe transferde hedef büyüttü. An itibarıyla Fenerbahçe yönetimi, 45 milyon Euroluk yıldız transferi için hesaplamalara girişti.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: 45 milyon Euroluk Brezilyalı!
Burak Ayaydın
26.11.2025
26.11.2025
'den transferde tarihi bir hamle geldi. 'de şampiyon olmak ve 'da derece elde etmek isteyen Fenerbahçe, 'de gözden çıkarılan 'yi listesine ekledi.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: 45 milyon Euroluk Brezilyalı!

FENERBAHÇE'DE TARİHİ TRANSFER: GABRIEL MARTINELLI KRİTİĞİ!

Fenerbahçe yönetimi tarafından kulüp tarihinin en büyük transfer kritiği yapılıyor! Esasen ise Fenerbahçe, Arsenal'de gözden çıkarılan 24 yaşındaki Gabriel Martinelli için devreye girdi ve sürpriz transfer için planlamalara başladı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: 45 milyon Euroluk Brezilyalı!

FENERBAHÇE'NİN GABRIEL MARTINELLI TRANSFERİNE 45 MİLYON EURO ENGELİ

Arsenal'in takımdan göndermeye karar verdiği Brezilyalı yıldız, 45 milyon Euroluk bir bonservisle kulüpten ayrılabilecek! Ayrıca da Topçular ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Gabriel Martinelli; kulübün istemesi durumunda 1 yıl daha Londra'da kalacaktı ama Arsenal, yıldız isme veda etmeye karar verdi.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: 45 milyon Euroluk Brezilyalı!

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin Gabriel Martinelli'yi transfer etmesi halinde, kulüp tarihinin en yüksek bonservisi ödenmiş olacak.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: 45 milyon Euroluk Brezilyalı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ GABRIEL MARTINELLI VE PERFORMANSI

Arsenal yönetimince uzun vadeli planlamalarda düşünülmeyen Gabriel Martinelli, kırmızı beyazlılar ile bu sezon 479 dakika sahada kalabilmiş ve 4 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKA TRANSFER HEDEFLERİ VAR MI?
Süper Lig devi, pivot forvet arayışına devam ediyor.
