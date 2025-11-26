Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: 45 milyon Euroluk Brezilyalı!

Fenerbahçe'den transferde tarihi bir hamle geldi. Süper Lig'de şampiyon olmak ve Avrupa'da derece elde etmek isteyen Fenerbahçe, Arsenal'de gözden çıkarılan Gabriel Martinelli'yi transfer listesine ekledi.

FENERBAHÇE'DE TARİHİ TRANSFER: GABRIEL MARTINELLI KRİTİĞİ!

Fenerbahçe yönetimi tarafından kulüp tarihinin en büyük transfer kritiği yapılıyor! Esasen ise Fenerbahçe, Arsenal'de gözden çıkarılan 24 yaşındaki Gabriel Martinelli için devreye girdi ve sürpriz transfer için planlamalara başladı.

FENERBAHÇE'NİN GABRIEL MARTINELLI TRANSFERİNE 45 MİLYON EURO ENGELİ

Arsenal'in takımdan göndermeye karar verdiği Brezilyalı yıldız, 45 milyon Euroluk bir bonservisle kulüpten ayrılabilecek! Ayrıca da Topçular ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Gabriel Martinelli; kulübün istemesi durumunda 1 yıl daha Londra'da kalacaktı ama Arsenal, yıldız isme veda etmeye karar verdi.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin Gabriel Martinelli'yi transfer etmesi halinde, kulüp tarihinin en yüksek bonservisi ödenmiş olacak.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ GABRIEL MARTINELLI VE PERFORMANSI

Arsenal yönetimince uzun vadeli planlamalarda düşünülmeyen Gabriel Martinelli, kırmızı beyazlılar ile bu sezon 479 dakika sahada kalabilmiş ve 4 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.