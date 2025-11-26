Juventus'a Kenan Yıldız baskısı!

Juventus'un; Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt deplasmanından zaferle dönmesini Kenan Yıldız'a odaklayan İtalya, genç yetenek için yeni sözleşme yapılması gerektiğinin altını çizdi. Esasen ise Çizme basını, Kenan Yıldız'ın tek başına Bodo/Glimt maçını aldığını ve Juventus'un gelecek planlarında merkezde konumlanabileceğini vurguladı.

https://x.com/juventusfc/status/1993441010182242734?s=20

KENAN YILDIZ İÇİN YENİ SÖZLEME KRİTİĞİ

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus'un geleceği, çocuk yaşta Torino'ya adım atan Türk yıldızın etrafında şekillenmeli ve sözleşme yenileme artık kulübün en büyük önceliği olmalı! Zira Bodo/Glimt deplasmanında sonradan oyuna giren ve skor katkılarıyla takımına zaferi getiren Kenan Yıldız, Juventus'un Avrupa'daki yolculuğunu adeta tek başına ayakta tuttu. Ayrıca Tuttosport; genç yıldız için 'Fırtınayı bitiren adam', 'Lider' ve 'Juve'yi yeniden Juve yapan oyuncu' ifadelerini kullandı.