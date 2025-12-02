Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
13°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Jhon Duran ceza alacak mı? Gol sevinci maçın önüne geçti

Jhon Duran gol sevinci sonrası ceza alıp almayacağı konusu gündeme geldi. Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Jhon Duran’ın gol sevinci sırasında yaptığı müstehcen hareket büyük tartışma oluşturdu. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında sarı kırmızılı ekibe beraberliği getiren Kolombiyalı futbolcunun reklam panolarının üzerine çıkarak gerçekleştirdiği hareket, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Haber Merkezi
02.12.2025
02.12.2025
ile arasında oynanan 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Gol sevinci sırasında ’ın yaptığı hareket karşılaşmanın önüne geçti ve gündemin merkezine yerleşti.

JHON DURAN GOL SEVİNCİ NE YAPTI?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide, 90+5. dakikada Jhon Duran’ın attığı gol sonrası yaşanan sevinç sosyal medyada geniş yankı buldu. Kolombiyalı oyuncunun golün ardından reklam panolarının üzerine çıkarak müstehcen bir hareket yapması maçın ardından en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi. Tepkilerin kısa sürede artması, görüntülerin farklı açılardan yeniden paylaşılması ve futbolcunun bu hareketinin maç atmosferinin dışına taşması tartışmaları büyüttü.

Fenerbahçe’nin son bölümde bulduğu beraberlik golünün ardından gelen sevinçle birlikte ekranlara yansıyan bu görüntüler, kulüp yetkililerinin de gündemine girdi. Saha kenarında bulunan reklam panoları üzerinde yapılan hareketin yayıncı kuruluş görüntülerine de net biçimde yansımasıyla olay daha da büyüdü.

JHON DURAN CEZA ALACAK MI?

Görüntülerin yayılmasının ardından Galatasaray yönetiminin Jhon Duran’ı ’na şikayet etmeye hazırlandığı öğrenildi. Kulüp yetkililerinin, oyuncunun gol sevincinde sergilediği müstehcen hareketi disiplin kuruluna taşımak istediği ifade ediliyor.

Öte yandan, benzer bir durumun geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe kalecisi Ederson tarafından Çaykur Rizespor maçında yaşandığı biliniyor. Ederson’un hareketi sonrasında PFDK’ya sevk edilmesine rağmen ceza almaması, Jhon Duran’ın olası sürecinin de karşılaştırmalarla gündeme gelmesine neden oldu. Bu kararın emsal olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise yapılacak başvurunun ardından netlik kazanacak.

#galatasaray
#türkiye futbol federasyonu
#derbi
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Müstehcen Hareket
#Gol Sevinci
#Aktüel
