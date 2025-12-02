Aksaray'da sokak ortasında dehşet! Bıçaklı çocuk kayıplara karıştı!

Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki A.K.E. ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında taşıdığı bıçağı çıkaran çocuk, A.K.E.’yi bacağından ve omuz kısmından bıçaklayarak yaraladı.

SALDIRGAN ÇOCUK KAYIPLARA KARIŞTI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine nakledildi. Yaralı çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu bildirilirken, bıçakla saldırıda bulunan çocuk olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı tahkikat başlatıldı.