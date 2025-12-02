Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Aksaray'da sokak ortasında dehşet! Bıçaklı çocuk kayıplara karıştı!

Aksaray'da iki çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 14 yaşındaki A.K.E. ile arkadaşı arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü atışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. İddiaya göre, arkadaşının yanında taşıdığı bıçağı çekmesiyle A.K.E. bacağından ve omuz kısmından bıçaklanarak yaralandı.

Aksaray'da sokak ortasında dehşet! Bıçaklı çocuk kayıplara karıştı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
19:15
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
19:19

’ın Kapı Mahallesi'nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki A.K.E. ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında taşıdığı bıçağı çıkaran çocuk, A.K.E.’yi bacağından ve omuz kısmından bıçaklayarak yaraladı.

Aksaray'da sokak ortasında dehşet! Bıçaklı çocuk kayıplara karıştı!

SALDIRGAN ÇOCUK KAYIPLARA KARIŞTI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine nakledildi. Yaralı çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu bildirilirken, bıçakla saldırıda bulunan çocuk olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Aksaray'da sokak ortasında dehşet! Bıçaklı çocuk kayıplara karıştı!

Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

