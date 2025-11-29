Menü Kapat
Yaşam
 Baran Aksoy

Biri 15 diğeri 16 yaşında! Çocukların kavgasında kan aktı: Birbirlerine bıçakla saldırdılar

Afyonkarahisar'da biri 15 diğeri 16 yaşında iki çocuk arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı. 16 yaşındaki çocuk tedavisinin ardından gözaltına alındı.

29.11.2025
29.11.2025
'da 15 yaşındaki M.K ile 16 yaşındaki Y.K.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİ ÇOCUK DA KANLAR İÇİNDE KALDI

Dolmuşta başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Birbirlerin bıçakla saldıran iki da kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavganın ardından yaralanan çocuklar olay yerine çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayda ağır yaralanan 15 yaşındaki M.K yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Kavgada yaralanan Y.K.S. (16) ise tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

