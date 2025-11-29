Biri 15 diğeri 16 yaşında! Çocukların kavgasında kan aktı: Birbirlerine bıçakla saldırdılar

Kategoriler
Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki M.K ile 16 yaşındaki Y.K.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Dolmuşta başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Birbirlerin bıçakla saldıran iki çocuk da kanlar içinde kaldı.
Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavganın ardından yaralanan çocuklar olay yerine çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olayda ağır yaralanan 15 yaşındaki M.K yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan Y.K.S. (16) ise tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.