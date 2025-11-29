Havalimanında bomba alarmı! Uçuşlar durduruldu

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Philadelphia şehrindeki Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda bomba tehdidi yaşandı.

ABD Havacılık İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda bomba tehdidi olduğu ifade edildi.

GİDİŞLER KISA SÜRELİĞİNE DURDURULDU

Tehdit sebebiyle havalimanından gidişlerin kısa süreliğine durdurulduğu belirtilirken, bir süre sonra uçuşlar normale döndü.

Tehdide ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.