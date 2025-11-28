Esenyurt'ta otele el bombası atıldı! Polisler bölgede, geniş güvenlik önlemi alındı

İstanbul'da olaysız bir günün hiç olmadığı Esenyurt ilçesinde sabahın erken saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay daha yaşandı. Edinilen bilgilere göre; bir otele pimi çekilmiş bir el bombası atıldı.

EL BOMBASI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Atılan bomba patlamazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.