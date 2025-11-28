Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Esenyurt'ta otele el bombası atıldı! Polisler bölgede, geniş güvenlik önlemi alındı

İstanbul Esenyurt'ta bir otele pimi çekilmiş bir el bombası atıldı. Bomba şans eseri patlamazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Esenyurt'ta otele el bombası atıldı! Polisler bölgede, geniş güvenlik önlemi alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 10:58

'da olaysız bir günün hiç olmadığı ilçesinde sabahın erken saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay daha yaşandı. Edinilen bilgilere göre; bir otele pimi çekilmiş bir el bombası atıldı.

Esenyurt'ta otele el bombası atıldı! Polisler bölgede, geniş güvenlik önlemi alındı

EL BOMBASI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Atılan bomba patlamazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi.

Esenyurt'ta otele el bombası atıldı! Polisler bölgede, geniş güvenlik önlemi alındı

Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Papa 14. Leo'nun Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye Orta Doğu'da çok etkili
Kayseri'de yürekleri ağza getiren anlar! Bir anlık ihmalin bedeli ağır oldu
ETİKETLER
#istanbul
#esenyurt
#terör
#suç
#bombardıman
#Bomba Saldırısı
#Elasik
#El Bombalı
#Bomba Etkisiz Hale Getirildi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.