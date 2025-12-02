Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Avrupa kış transfer dönemi tarihi

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı. Süper Lig'in ilk yarısının sonuna doğru yaklaşırken taraftarlar tarafından ara transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. TFF tarafından Süper Lig kış transfer döneminin ne zaman başlayacağı duyuruldu.

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Avrupa kış transfer dönemi tarihi
02.12.2025
02.12.2025
saat ikonu 15:33

Türkiye Federasyonu () tarafından açıklanan bilgilere göre 'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı 17 hafta sürecek. Süper Lig'de 14. haftanın geride kalmasıyla birlikte gündeme geldi.

Taraftarlar taraıfndan ara transfer dönemi ne zaman başladığı merak edilmeye başlandı.

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Avrupa kış transfer dönemi tarihi

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından yapılan açıklamalara göre Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Takımların kadrolarını güçlendirmek için toplam 37 gün süreleri olacak. 37 günün ardından 10 Şubat 2026 Salı günü ise ara transfer dönemi sona erecek.

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Avrupa kış transfer dönemi tarihi

AVRUPA'DA ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Avrupa'da genel olarak transfer dönemi 1-2 Ocak 2026 tarihleri arasında başlayacak.

Premier Lig, Bundesliga ve Ligue 1'de 1 Ocak 2026 tarihinde kış transfer dönemi başlayacakken, La Liga ve Serie A'da ise 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Avrupa'da yer alan birçok ligde 2 Şubat 2026 tarihinde ise transfer dönemi sona erecek.

#Futbol
#uefa
#süper lig
#tff
#transfermarkt
#ara transfer dönemi
#2025-2026 Sezonu
#Aktüel
