Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Avrupa kış transfer dönemi tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı 17 hafta sürecek. Süper Lig'de 14. haftanın geride kalmasıyla birlikte ara transfer dönemi gündeme geldi.

Taraftarlar taraıfndan ara transfer dönemi ne zaman başladığı merak edilmeye başlandı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından yapılan açıklamalara göre Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Takımların kadrolarını güçlendirmek için toplam 37 gün süreleri olacak. 37 günün ardından 10 Şubat 2026 Salı günü ise ara transfer dönemi sona erecek.

AVRUPA'DA ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Avrupa'da genel olarak transfer dönemi 1-2 Ocak 2026 tarihleri arasında başlayacak.

Premier Lig, Bundesliga ve Ligue 1'de 1 Ocak 2026 tarihinde kış transfer dönemi başlayacakken, La Liga ve Serie A'da ise 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Avrupa'da yer alan birçok ligde 2 Şubat 2026 tarihinde ise transfer dönemi sona erecek.