TGRT Haber
Canlı Yayın
13°
Ekonomi
Bakan Bolat'ın Mısır ziyaretinde D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması için adım atıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır ziyareti kapsamında D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve müzakerelerin başlatılması hususlarında önemli ve somut adımlar attıklarını bildirdi.

Bakan Bolat'ın Mısır ziyaretinde D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması için adım atıldı
AA
02.12.2025
15:16
02.12.2025
15:16

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır ziyareti kapsamında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve müzakerelerin başlatılması hususlarında önemli ve somut adımlar attıklarını bildirdi. Bakan Bolat, NSosyal hesabından, Mısır'ın başkenti 'de gerçekleştirilen D-8 Ticaret Bakanları Konseyinin 4'üncü Toplantısı'na katıldıkları bilgisini verdi.

Bakan Bolat'ın Mısır ziyaretinde D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması için adım atıldı

D-8'in, 15 Haziran 1997'de eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın önerisiyle İstanbul'da kurulduğunu anımsatan Bolat, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı D-8 Liderler Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın teşkilata üye olduğuna dikkati çekti.

Bolat, D-8 Grubu'nun toplam 1 milyar 245 milyonla dünya nüfusunun yüzde 15'ini temsil ettiğini, 5,1 trilyon dolar milli geliri, ortalama 4 bin 115 dolar kişi başı milli geliri, 1,1 trilyon dolar ihracatı, 1,2 trilyon dolar ithalatı ve yüzde 7'lik teşkilat içi ticaret oranı olduğunu aktardı.

Bakan Bolat'ın Mısır ziyaretinde D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması için adım atıldı

Söz konusu toplantıda ele alınan konulara değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve müzakerelerin başlatılması hususlarında önemli ve somut adımlar attık. Ayrıca, anlaşmanın genişletilmesi sürecine ilişkin yapılacak ilk müzakere toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. D-8 bünyesinde daha adil, daha kuşatıcı ve daha tesirli bir ticaret düzeninin tesisine katkı sunma kararlılığımızı beyan ettik. İslam dünyasının mühim bir çekim merkezi olan ve enerji hariç İslam dünyası ihracatının yüzde 63'ünü deruhte eden D-8, Azerbaycan'ın iştirakiyle daha güçlü bir hüviyete kavuşmuştur. Kardeş D-8 ülkeleri ile ticari işbirliğini daha ileri taşımak için yürüdüğümüz bu yolda Rabb'im önümüzü açık, gönüllerimizi bir, hedeflerimizi yüksek, adımlarımızı sağlam eylesin."

#ticaret bakanlığı
#Kahire
#islam işbirliği teşkilatı
#D-8
#Tercihli Ticaret Anlaşması
#Ekonomi
