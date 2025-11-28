Papa 14. Leo'nun Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye Orta Doğu'da çok etkili

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti dün Ankara'da başladı. Ardından ise İstanbul'a geldi. Yabancı basın kuruluşları, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine yoğun ilgi gösterdi. Papa da ''Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum'' açıklamasını yaptı.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti dış basında ise büyük yankı uyandırdı. Dünya basınında Papa'nın Türkiye'ye uluslararası arabulucu rolü üstlenmesi çağrısı yaptığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE PAPA'DAN 'KÜRESEL ÇATIŞMA DÜZEYİNE TESLİM OLMAMA' ÇAĞRISI

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Papa'nın ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini vurguladığı haberde, ''Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde dünyanın 'küresel ölçekte artan bir çatışma düzeyine teslim olmaması gerektiği' uyarısında bulundu.'' ifadesine yer verdi ve şunları ekledi:

''Papa, “İnsanlığın geleceği tehlikede” diyerek, diyalog ve istikrarın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu. Papa, altı ay önce göreve geldiğinden bu yana son derece ölçülü — hatta temkinli — bir profil çizdi. Ancak bu gezide, diplomasi yetenekleri yakından incelenecek.''

''Ziyaretin kritik anlarından biri, antik Nikaia kentinin bulunduğu İznik’te yaşanacak. Papa Leo ve diğer Hristiyan geleneklerinin liderleri, 1.700 yıl önce burada toplanan tarihi konsilin yıl dönümünü anmak üzere bir araya gelecek. Hristiyanlığın Doğu ve Batı kolları daha sonra dramatik biçimde ayrıldı ancak bu ziyarette, birlik mesajları ve bölünmelerin iyileştirilmesi temaları öne çıkacak.''

''TÜRKİYE'YE ULUSLARARASI ARABULUCU ROLÜNÜ BENİMSEME ÇAĞRISI''

France 24 de aynı çağrıya dikkat çekti ve şunları yazdı:

"Papa Leo, papalığının ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye’ye uluslararası arabulucu rolünü benimseme çağrısında bulundu. Türkiye, giderek büyük Batılı güçlerle birlikte kilit bir arabulucu olarak konumlanıyor; Ukrayna savaşından Gazze çatışmasına, Afrika Boynuzu’ndan ötesine uzanan pek çok krizde düzenli olarak çözüm çabalarına katılıyor.Leo, Türkiye’nin Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak “özel bir role” sahip olduğunu söyledi; aynı zamanda “duyarlılıkların kesiştiği bir nokta” olduğunu ve iç çeşitliliği sayesinde daha da zenginleştiğini vurguladı.

''TÜRKİYE VE LÜBNAN STRATEJİK NOKTALAR''

Guardian gazetesi haberinde Vatikan uzmanı Christopher White'ın değerlendirmelerine yer verdi. White açıklamasında ''Bu seyahat, Leo’nun papalığının merkezindeki temalardan biri olan barışı teşvik edeceği bir ziyaret olacak'' dedi ve şu ifadelere yer verdi:

''Türkiye ve Lübnan, onun Ukrayna’da, Orta Doğu’da barış çabalarını güçlendirmesi için stratejik noktalar. Üstelik bu ilk yurt dışı gezisi olduğu için dünya liderleri seyahati çok yakından takip edecek.''

''TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKE, ORTA DOĞU GENELİNDE BÜYÜK ETKİSİ VAR''

NBC News, Papa Leo'nun ziyaretine ilişkin haberinde Oxford Üniversitesi'nde Katolik Kilisesi tarihçisi olan Miles Pattenden'ın görüşlerine yer verdi. ''Türkiye önemli bir ülke ve Orta Doğu genelinde büyük bir etkisi var” diyen Pattenden ''Bu ziyaret, Türkiye’nin önemli bir bölgesel güç olduğunun altını çiziyor.'' ifadelerini kullandı.

''DİĞER DİNLERLE DE TEMAS KURMAK İSTİYOR''

Al Jazeera ziyaretin zamanlamasının son derece sembolik olduğunu vurguladı ve "Ziyaret Papa’nın yalnızca Hristiyanlarla değil diğer dinlerle de temas kurmak istediği yönünde bir mesaj olarak görülüyor.” ifadelerini kullandı.