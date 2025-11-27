Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Banu İriç

İznik’te tarihi alarm: Papa'nın ziyareti öncesi giriş çıkış denetleniyor

Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesi İznik'te alarm verildi. İlk resmi ziyaretinde Türkiye'ye gelen Papa'yı karşılayacak İznik'te güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.11.2025
22:48
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
22:48

Türkiye'ye gelen Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesi kentin giriş çıkışlarında 200 polis ile denetim yapılırken, ziyaret günü 2 bin 300 polis görevlendirilecek.

İznik’te tarihi alarm: Papa'nın ziyareti öncesi giriş çıkış denetleniyor

İZNİK ZİYARETİ YARIN

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'ye geldi. Hıristiyanlık tarihinde en önemli yerlerden biri olan 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla Papa 14. Leo, 28 Kasım Cuma günü İznik'e ziyaret gerçekleştirecek.

İznik’te tarihi alarm: Papa'nın ziyareti öncesi giriş çıkış denetleniyor

200 POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA DENETİM YAPIYOR

Tarihi ziyaret öncesi emniyet ekipleri güvenlik ve denetimleri üst düzeyde tutarken, 200 polis kent giriş ve çıkışlarında gerçekleştiriyor. Şehre giriş ve çıkışlarda şüpheli araçlar aranırken kimlik kontrolü yapılıyor. Ayrıca yetkililerden alınan bilgiye göre ziyaret günü 2 bin 300 personel görev yapacak.

İznik’te tarihi alarm: Papa'nın ziyareti öncesi giriş çıkış denetleniyor
Papa geldi, İstanbul'da yollar kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'dan dikkat çeken mesajlar! 'Türk Papa' vurgusu
#İznik
#Vatikan
#Papa 14. Leo
#Türkiye Ziyarı
#İznik Konsili
#Yaşam
