Kesik Baş Baba Türbesi can çekişiyor: Mahalleliden 'acil restorasyon' çağrısı

Edirne'de bulunan tarihi Kesik Baş Baba Türbesi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ağaç kökleri nedeniyle duvarları tahrip olan yapının acilen restore edilmesi bekleniyor. Mahalle sakinleri, tarihi mirasın korunması için yetkililerden yardım talep ediyor.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde Huysuz Baba Sokak ile Rasim Geçit Sokak'ın birleşiminde bulunan bir apartmanın bahçesindeki özel mülke ait alandaki Kesik Baş Baba Türbesi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Türbenin duvarlarını tahrip eden ağaç kökleri nedeniyle yapı her geçen gün biraz daha çökme riski taşıyor. Mahalle sakinleri, tarihi miras niteliğindeki türbenin bir an önce restore edilmesini istiyor.

Öte yandan mahalleli, aynı sokaktaki kaldırım kenarında yer alan Huysuz (Hırçın) Baba Türbesinin de korumaya alınması, çevresinin demir bariyerlerle çevrilerek güvenlik altına alınması gerektiğini belirtti.

"BAKIM VE RESTORAN İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Belgin Açıkçalık, "Ev sahibiyle ilgili söylentiler var ama bu yapıya ev sahibi müdahale edemez" ifadelerini kullandı.

Türbenin Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün himayesinde olduğunu belirten Açıkçalık, "Muhtarımız durumu iletmiştir fakat henüz bir çalışma yapılmadı. Duvarların içinden çıkan ağaç kökleri yapıyı ciddi şekilde zedeliyor. Edirne tarihi bir şehir; türbeleri, camileri ve şehitlikleriyle kültürel bir mirasa sahip. Kesik Baş Baba Türbesi de bu mirasın bir parçası. Mahalleli olarak bakım ve restorasyon istiyoruz" dedi.

Taner Tuna da, türbenin son durumunun endişe verici olduğunu belirterek, "Buradaki türbe artık tamamen çökmek üzere. Restore edilmesi çok iyi olur. Yoksa yıkılacak, kötü olacak. Bir an önce çalışma yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜREDİR SAHİPSİZ BIRAKILDI"

Fehim Çırpan ise türbenin uzun süredir sahipsiz bırakıldığını ifade ederek, "Burası yıllardır böyle. Pek ilgi görmedi, herhangi bir çalışma yapılmadı. Önemli zatların türbeleri daha iyi korunmalı. Bu şekilde kalırsa birkaç yıl içinde çökecek. Gelecek nesillerin de görebilmesi için restore edilmesi şart" diye konuştu.