Bursa'da sanat şöleni! '7 Kocalı Hürmüz' müzikali ayakta alkışlandı

Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) sahnelenen, Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "7 Kocalı Hürmüz" müzikali, Bursalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Oyunun yönetmenliğini usta sanatçı Müjdat Gezen üstlendi.

OYUNCU KADROSU UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Oyunda Hürmüz karakterini Çağla Şikel canlandırırken, kendisine Müjdat Gezen, Günay Karacaoğlu, Suzan Kardeş ve Diren Polatoğulları gibi tiyatronun önemli isimleri eşlik etti.

Gecenin sonunda izleyiciyi selamlayan oyuncular, performanslarıyla Bursalı sanatseverlerden tam not alarak uzun süre ayakta alkışlandı.