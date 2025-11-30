Uşak'ta Kıraç'ın orkestrasını taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Uşak merkeze bağlı Durak Mahallesi'nde bulunan Gazi Bulvarı ile Günsazak Caddesi kesişiminde büyük bir trafik kazası meydana geldi. M.A. (36) idaresindeki otomobil ile Gazi Bulvarı’ndan Günsazak Caddesi'ne dönmek isteyen A.Ç. (27) yönetimindeki otobüs çarpıştı.

YARALILARDAN BİRİ KRİTİK DURUMDA

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü M.A., yolcular Y.O. (28) ve S.T. (26) araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, yolcu S.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza yapan otobüsün ünlü sanatçı Kıraç’ın orkestrasını konserin ardından otele götürdüğü tespit edildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.