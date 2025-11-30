Sisi'den Filistin'e destek mesajı! "Dünya efsanevi direnişe tanıklık ediyor"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a bir mesaj gönderdi.
Sisi, mesajında Mısır'ın Filistin davasına yönelik sabit ve destekleyici tutumunu bir kez daha vurguladı. Filistin halkının onurla direndiğini, topraklarına bağlılığını sürdürdüğünü ve haklarından vazgeçmediğini ifade etti.
Sisi, Gazze Şeridi’ndeki yıkımın ötesinde acıların işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’e kadar uzandığını belirtti. Mısır Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu Gazze Şeridi’nde savaşın neden olduğu yıkımın yeniden inşasında sorumluluk üstlenmeye çağırdı.