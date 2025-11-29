Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye ile Mısır 15 milyar dolarlık ticaret hedefi için temasları sıklaştırıyor

Türkiye ve Mısır arasında yapılacak Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması İkinci Dönem Toplantısı'yla, ikili ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda yeni adımlar atılması bekleniyor.

Türkiye ile Mısır 15 milyar dolarlık ticaret hedefi için temasları sıklaştırıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 15:04

Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması İkinci Dönem Toplantısı'nın 1-2 Aralık'ta Kahire'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantıda, Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik imkanlarının geliştirilmesi, ikili ticari faaliyetlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşmeler yapılması bekleniyor.

Türkiye'nin 'daki en büyük ortağı Mısır ile ticaret hacmi 2024'te 8,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ihracatı 4,2 milyar dolar, ithalatı ise 4,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu yılın 10 ayında ise Türkiye, Mısır'a yaklaşık 3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye ile Mısır 15 milyar dolarlık ticaret hedefi için temasları sıklaştırıyor

"MISIR PAZARINDA YENİ FIRSAT KAPILARI AÇILIYOR"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Ticaret Bakanlığının Kahire'de düzenleyeceği bu önemli toplantının, mevcut ticaret hacmini daha da büyüteceğini ve işbirliği alanlarını çeşitlendireceğini söyledi.

Toplantıda, gelecek sürece yön verecek somut yol haritalarının masada olmasını beklediklerini bildiren Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Görüşmeye ilişkin ana beklentimiz, 2024'te 8,8 milyar dolar olan ticaret hacmimizin iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından açıklandığı üzere 15 milyar dolar olmasına yönelik somut adımların planlanması ve bu hedefi destekleyecek yatırım ortamının iyileştirilmesidir. Ayrıca, resmi engellerin aşılması ve işlemlerin hızlandırılması için çözümler üzerinde mutabık kalınmasıdır. İki ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu sektörlerde derin işbirliği fırsatlarının haritalandırılarak öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerekmektedir."

Türkiye ile Mısır 15 milyar dolarlık ticaret hedefi için temasları sıklaştırıyor

Aydın, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması ve özellikle iş vizesi prosedürlerinin hızlandırılarak ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkati çekerek, bu şekilde Türk markalarının Mısır'da daha çok yer alabileceğini söyledi.

İkili ticaretin yerel para birimleri üzerinden yapılmasına yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi ve döviz kuru risklerinin azaltılmasının, ticareti daha da teşvik etmek için kritik öneme sahip olduğunu belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye ile Mısır 15 milyar dolarlık ticaret hedefi için temasları sıklaştırıyor

"Bu adımlar, iki ülkenin özellikle sanayi alanındaki ve ithalatına olumlu yansıyacaktır. Mısır, ihracatımızda yüzde 25 artışla 16. sırada yer alıyor. En çok yaptığımız ülkeler listesinde ise 17. sırada bulunuyor. Mısır pazarında halihazırda güçlü olduğumuz sektörler bulunmakla birlikte, yeni fırsat kapıları da açılmaktadır. İhracatçılarımızı yönlendirmeyi hedeflediğimiz 'sürpriz sektörler' olarak nitelendirilebilecek yeni fırsat alanlarını, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, ulaştırma, lojistik ve turizm olarak öngörmekteyiz."

Türkiye ile Mısır 15 milyar dolarlık ticaret hedefi için temasları sıklaştırıyor

Aydın, Mısır'ın artan nüfusu ile sürdürdüğü kalkınma hamlelerinin, Türk müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörleri için son derece elverişli bir ortam sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mısır'ın devam eden mega kent ve altyapı projeleri yanında komşu bölgelerdeki özellikle Gazze'nin erken toparlanması ve yeniden imarı sürecinde de Türk firmaları aktif rol alabilir. Türkiye'nin bu sürece katkı sağlamaya hazır olduğu zaten kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu toplantıyla, Türk müteahhitlik firmalarının ve teknik müşavirlik hizmetlerinin Mısır'daki projelere daha fazla katılımını kolaylaşacak. Ayrıca inşaat malzemesi ihracatımızı artıracak özel kararlar ve işbirlikleri çıkmasını güçlü şekilde bekliyoruz. Türkiye'den Mısır'a yapılan yatırımların değerinin 4 milyar dolar seviyesine ulaşmış olması, bu alandaki potansiyelin somut bir göstergesidir."

