İslam Memiş altın için vurucu tahmini yaptı! 10 Aralık tarihine dikkat!

BUGÜN O GÜN

Daha önceki videolarında gümüşle alakalı altın-gümüş rasyosuyla ilgili bir mesajı olduğunu belirten Memiş, "2026 yılında altın-gümüş rasyosunda bir pozisyon alacağız ama 2026 yılına ilişkin hangi seviyeleri beklediğimi ileriki videolarda açıklayacağım. Bugün o gün kıymetli arkadaşlar, altın-gümüş rasyosunda Ocak ayında 88 seviyesinden bir dönüş yapmıştık. Beklentimiz 72 seviyesiydi. Sabrettik. 11 aylık bir süreç geçti. yıllık pozisyon açtığımız için bu yıl pozisyonumuzu kapattık." dedi.

