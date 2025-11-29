Menü Kapat
İslam Memiş altın için vurucu tahmini yaptı! 10 Aralık tarihine dikkat!

Kasım 29, 2025 13:18
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları için dalgalanma, gümüş için rekorların bol olduğu Kasım ayının sonuna geldik. Finans Analisti İslam Memiş, kendi youtube kanalında yayınladığı değerlendirmede yatırımcılar için çok kritik ipuçları paylaştı.
 

2
islam memiş

Kasım ayının genel itibarıyla iyi geçtiğini belirten Memiş, finansal piyasalarda yüksek tansiyon veya olumsuz bir etkileşim olmadığını söyledi. Sakin ve iyimser bir kapanış gerçekleştiğini vurgulayan Memiş, Aralık ayında yıl sonu Noel tatiline yakın bir süreç olduğu için de olumsuz bir gelişme beklemediğini ifade etti. Ancak 10 Aralık tarihinde Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı piyasaların ana odağı olacak.
 

3
altın-gümüş

BUGÜN O GÜN

Daha önceki videolarında gümüşle alakalı altın-gümüş rasyosuyla ilgili bir mesajı olduğunu belirten Memiş, "2026 yılında altın-gümüş rasyosunda bir pozisyon alacağız ama 2026 yılına ilişkin hangi seviyeleri beklediğimi ileriki videolarda açıklayacağım. Bugün o gün kıymetli arkadaşlar, altın-gümüş rasyosunda Ocak ayında 88 seviyesinden bir dönüş yapmıştık. Beklentimiz 72 seviyesiydi. Sabrettik. 11 aylık bir süreç geçti. yıllık pozisyon açtığımız için bu yıl pozisyonumuzu kapattık." dedi.
 

4
gram altın

GRAM ALTIN ALIMI BİTİRDİK

Altın tarafında, uluslararası piyasalarda Ekim ayında ons altın 4.382 dolar seviyesine kadar yükselmiş, Kasım ayında ise 3.885 dolara kadar gerilemişti. Gram altın fiyatı da Ekim ayında 6.282 TL seviyesine kadar bir manipülasyon fiyatlaması yaşamış, Kasım’da 5.500 TL seviyesine kadar gerilemişti. Memiş, gram altın için Kasım ayında üç kademe alım gerçekleştirdiklerini açıkladı: 5.540 TL seviyesinden %25, 5.693 TL’den %25 ve 5.740 TL’den %25 alım yapıldı.
 

5
gümüş

Gümüş tarafında da önemli hamleler yapıldığına dikkat çeken Memiş, ons gümüşün 50 dolar seviyesinin üzerinde alım öngörüsü olduğunu belirtti. Altın-gümüş rasyosu 77 seviyesine kadar gerileyerek gümüş yatırımcılarını sevindirdi. Özellikle 88 seviyesinden altınını gümüşe çeviren yatırımcılar, 77 seviyesinden altınlarını yerine koydu.
 

6
altın gümüş

Memiş, daha önce yaptığı açıklamada 2026 yılında altın-gümüş rasyosunda pozisyon alacaklarını ve hedefin 67 seviyesi olduğunu ifade etmişti. Bugün ise mevcut durumda pozisyon açmadıklarını belirtti. 2025 yılında şampiyonun gümüş olduğunu vurgulayan Memiş, gram altın getirisi %90 civarında olurken, gümüşün gram fiyatının %120 civarında getiri sağladığını dile getirdi. Bugün ons altın 53,84 dolar, gram altın 73,71 TL seviyesinde bulunuyor.
 

7
altın

Altın tarafında bu hafta 4.000–4.200 dolar aralığında oyalanmalar görüldüğünü kaydeden Memiş, gram altın için %75 pozisyon alındığını, ons altın tarafında ise alımların başlamadığını belirtti. Ons altın 4.000 dolar seviyesinin altına gerilerse kademeli alım yapılacağını açıkladı.
 

8
bitcoin

ALTERNATİF BELLİ OLDU

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirim beklentisinin piyasalarda %86’ya yükseldiğini ve ons altını pozitif desteklediğini vurgulayan Memiş, ABD–Venezuela gerilimi ve Çin’den gelen olumsuz haberlerin piyasada dikkat çekici olduğunu söyledi. Alternatif olarak Euro ve Bitcoin’in değerlendirilebileceğini belirtti.
 

9
borsa

Borsa İstanbul 10.900 puan seviyesinde hareket ederken, 11.000 puan görüldü fakat kalıcı olamadı. Aralık ayında yükseliş yönlü beklentiler devam ediyor. Dolar/TL 42,50 seviyesinde yeni rekor kırarken, Euro/Dolar paritesi 1,156 seviyesinde seyrediyor. Brent petrol varili ise 53,84 dolar civarında işlem görüyor.
 

10
Kripto para

Kripto para piyasasında Bitcoin Kasım ayında baskılandı ve 81.000 dolara kadar geriledi. Şu an 91.600 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altındaki yükselişlerin kalıcı olabilmesi için 102.500 dolar seviyesinin kırılması gerektiğini belirten Memiş, temkinli olunması uyarısında bulundu.
 

11
kkm

Türkiye’de KKM’deki düşüşlerin sürdüğünü kaydeden Memiş, Ekim ayı işsizlik oranının %8,5 olduğunu, ancak işten çıkarmalarda ciddi artış gözlemlediğini ifade etti. Vadeli gümüş piyasasında kritik direnç 54 dolar seviyesinde bulunuyor, platin ve paladyum gibi değerli metallerde ise yüksek volatilite yaşanıyor.
 

12
altın gümüş

Haftayı altın ve gümüş fiyatları yükselişle tamamladı. Gümüş tarafında pozisyon sıfır, gram altın %75, ons altın ise beklemede. Alternatif olarak Euro ve Bitcoin’in daha ucuz olduğu hatırlatıldı. Memiş, genel olarak sakin bir Kasım ayının geride bırakıldığını ve Aralık’ta Fed faiz kararı ile ABD–Venezuela gelişmelerinin yatırımcılar için belirleyici olacağını söyledi.

