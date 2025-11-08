Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları değişti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon ton seviyesine çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, söz konusu ürünlerde mevcut 700 bin tonluk tarife kontenjanı 1 milyon tona yükseltildi. Böylece, ithalatçı firmalar için gümrük vergisi avantajı sağlanacak miktar artırılmış oldu.