Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Selçuk İnan'ın zorlu sınavı: Kocaelispor sabretmenin karşılığını aldı!

Trendyol Süper Lig'e yükseldikten sonra takımın başına Selçuk İnan'ı getiren Kocaelispor yönetimi, genç hocanın sıkıntılı performanslarına rağmen takımın dengeye oturmasını bekledi ve devre arası dönemine de pozitif bir havayla girdi. Zira Körfez temsilcisi, sezona kötü başlamasına rağmen sonradan büyük bir değişim yaşadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selçuk İnan'ın zorlu sınavı: Kocaelispor sabretmenin karşılığını aldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 00:08

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in devre arasına 2-1'lik Antalyaspor galibiyetiyle girdi ve dikkatleri üzerine çekti. Esasen ise genç hoca, Kocaelispor ile sonradan ivme kazandı ve önemli istatistikler yakaladı.

Selçuk İnan'ın zorlu sınavı: Kocaelispor sabretmenin karşılığını aldı!

SELÇUK İNAN'IN KOCAELİSPOR'UNDA ÇARPICI DETAYLAR

İlk 7 haftada galibiyet alamamasına rağmen; Kocaelispor yönetiminden destek gören Selçuk İnan, ardından ise ilk olarak 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı! Daha sonra ise yeşil siyahlılar ile iç sahadaki son 6 maçta Galatasaray gibi devleri de deviren ve 5 galibiyete ulaşan Körfez ekibi, ayrıca da 6 maçtır yenilmedi. İlave olarak da Selçuk İnan, kümede kalma yarışından uzaklaştırdığı takımıyla; puan tablosunda 8. sırada konumlandı.

Selçuk İnan'ın zorlu sınavı: Kocaelispor sabretmenin karşılığını aldı!

SELÇUK İNAN'IN KOCAELİSPOR KARNESİ

İlk 7 maç sonrasında ivme kazanan Kocaelispor'da, Selçuk İnan toplam 18 müsabakaya çıkmış ve maç başına 1.44 puan ortalaması tutturmuştu.

Selçuk İnan'ın zorlu sınavı: Kocaelispor sabretmenin karşılığını aldı!

Sıkça Sorulan Sorular

SELÇUK İNAN KOCAELİSPOR ÖNCESİNDE HANGİ TAKIMDAYDI?
Genç çalıştırıcı, Gaziantep FK'da görev almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Ederson ve Jhon Duran krizi: Beşiktaş maçında olmayacaklar!
Nihat Kahveci'den Beşiktaş yönetimine Rafa Silva çıkışı: Sergen Yalçın'a net mesaj!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.