Selçuk İnan'ın zorlu sınavı: Kocaelispor sabretmenin karşılığını aldı!

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in devre arasına 2-1'lik Antalyaspor galibiyetiyle girdi ve dikkatleri üzerine çekti. Esasen ise genç hoca, Kocaelispor ile sonradan ivme kazandı ve önemli istatistikler yakaladı.

SELÇUK İNAN'IN KOCAELİSPOR'UNDA ÇARPICI DETAYLAR

İlk 7 haftada galibiyet alamamasına rağmen; Kocaelispor yönetiminden destek gören Selçuk İnan, ardından ise ilk olarak 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı! Daha sonra ise yeşil siyahlılar ile iç sahadaki son 6 maçta Galatasaray gibi devleri de deviren ve 5 galibiyete ulaşan Körfez ekibi, ayrıca da 6 maçtır yenilmedi. İlave olarak da Selçuk İnan, kümede kalma yarışından uzaklaştırdığı takımıyla; puan tablosunda 8. sırada konumlandı.

SELÇUK İNAN'IN KOCAELİSPOR KARNESİ

İlk 7 maç sonrasında ivme kazanan Kocaelispor'da, Selçuk İnan toplam 18 müsabakaya çıkmış ve maç başına 1.44 puan ortalaması tutturmuştu.