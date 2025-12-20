100 bin lira faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu

Bankaların yeni duyurduğu kampanyalar yoğun ilgi görüyor. İş Bankası, QNB, Enpara, Garanti, Denizbank, Albaraka, Akbank gibi bankalar müşterilerine özel nakit desteği kampanyalarını artırdı. Para Politikası Kurulu politika faizi yüzde 38’e indirilirken bankalar özellikle konut kredileri faiz oranlarında düşüşe gitmişti. Konut kredilerindeki düşüş ihtiyaç kredisi faiz oranlarına yansımadı. Bankalar, yeni müşteriler çekebilmek için 100 bin liraya kadar olan faizsiz kampanyaları duyurdu.

100 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankalar, müşteri ağını genişletebilmek için peş peşe farklı yollar izlemeye devam ediyor. Faizsiz nakit avans, faizsiz kredi, bonus gibi kampanyalarla müşterilerine 100 bin liraya kadar faizsiz nakit desteği veriliyor.

Banka hesabı açıldıktan sonra nakit avans için kredi kartı başvuruları da alan bankalar, müşterilerine faizsiz nakit avans imkanı sağlıyor. Türkiye İş Bankası 55 bin lira 3 ay vadeli 25 lira taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30 bin lira ek hesap seçeneği sunuyor.

Akbank ise 3 ve 6 ay vade seçenekli faizsiz 60 bin lira, 6 ay vadeli 35 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin liraya vatan taksitli avans veriyor.

Enpara 75 bin lira kediyi 6 aya varan vadeyle yüzde 0 faizle verirken QNB ise 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 75 bin lira nakit desteği veriyor.

Garanti BBVA ise müşterilerine 50 bin lira faizsiz kredi ve 25 bin lira taksitli avans hesap imkanı sağlıyor.

Denizbank 90 bin lira krediyi yüzde 0 faizle 3 ay vadeli 65 bin lira kredi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans seçeneği sunuyor. Alternatif olarak Albaraka yüzde 0 finansman oranıyla vade farksız 40 bin lira ve World Karta 60 bin lira vade farksız 6 taksit veriyor.