TGRT Haber
Canlı Yayın
12°
Ekonomi
Editor
 TGRT Haber

100 bin lira faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu

Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. İhtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredilerinde faizler düşerken gözler faizsiz kredi çalışmalarına çevrilmişti. Bakalar faizsiz krediler ve ek finansmanlarla 100 bin lira limite kadar ulaştı. Yeni müşteriler bulmak için farklı strateji yollarını deneyen bankalar bonus, faizsiz kredi, nakit avans yöntemleriyle 100 bin liraya kadar nakit desteği sağlıyor. Peki 100 bin lira faizsiz kredi veren bankalar hangileri? İşte, bankaların faizsiz kredi kampanyalarının detayları…

100 bin lira faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu
Haber Merkezi
20.12.2025
20.12.2025
20.12.2025 23:34

Bankaların yeni duyurduğu kampanyalar yoğun ilgi görüyor. İş Bankası, QNB, Enpara, Garanti, Denizbank, Albaraka, Akbank gibi müşterilerine özel nakit desteği kampanyalarını artırdı. Kurulu politika faizi yüzde 38’e indirilirken bankalar özellikle konut kredileri faiz oranlarında düşüşe gitmişti. Konut kredilerindeki düşüş ihtiyaç kredisi faiz oranlarına yansımadı. Bankalar, yeni müşteriler çekebilmek için 100 bin liraya kadar olan faizsiz kampanyaları duyurdu.

100 BİN LİRA VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankalar, müşteri ağını genişletebilmek için peş peşe farklı yollar izlemeye devam ediyor. Faizsiz nakit avans, faizsiz kredi, bonus gibi kampanyalarla müşterilerine 100 bin liraya kadar faizsiz nakit desteği veriliyor.

100 bin lira faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu

Banka hesabı açıldıktan sonra nakit avans için kredi kartı başvuruları da alan bankalar, müşterilerine faizsiz nakit avans imkanı sağlıyor. Türkiye İş Bankası 55 bin lira 3 ay vadeli 25 lira taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30 bin lira ek hesap seçeneği sunuyor.

Akbank ise 3 ve 6 ay vade seçenekli faizsiz 60 bin lira, 6 ay vadeli 35 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin liraya vatan taksitli avans veriyor.

Enpara 75 bin lira kediyi 6 aya varan vadeyle yüzde 0 faizle verirken QNB ise 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 75 bin lira nakit desteği veriyor.

100 bin lira faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu

Garanti BBVA ise müşterilerine 50 bin lira faizsiz kredi ve 25 bin lira taksitli avans hesap imkanı sağlıyor.

Denizbank 90 bin lira krediyi yüzde 0 faizle 3 ay vadeli 65 bin lira kredi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans seçeneği sunuyor. Alternatif olarak Albaraka yüzde 0 finansman oranıyla vade farksız 40 bin lira ve World Karta 60 bin lira vade farksız 6 taksit veriyor.

100 bin lira faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu
#para politikası
#bankalar
#konut kredisi
#faizsiz kredi
#Kredi Kampanyaları
#Nakit Ödül
#Ekonomi
TGRT Haber
