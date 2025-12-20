Yılbaşında tüketimi artacak, ekipler devreye girdi! Bakan Yumaklı 81 ildeki denetimleri duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yılbaşı hazırlıklarına ilişkin yaptıkları denetimlere dair bilgi verdi. 81 ilde kontrollerin başlatıldığını belirten Yumaklı, tüketimi artması beklenen gıda ürünlerinin eş zamanlı ve yoğun bir biçimde titizlikle kontrol edileceğini belirtti.

GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEKLER KONTROL EDİLECEK

Yumaklı, “Yılbaşı döneminde sofralara ulaşacak her ürün mercek altında. Tüketimi artması beklenen gıda ürünlerine yönelik 81 ilde, 31 Aralık’a kadar sürecek eş zamanlı ve yoğun denetim sürecini başlattık. Tüketimin arttığı bu dönemde; gıda ürünlerinden, içeceklere kadar tüm ürünler üretimden satışa, toplu tüketim noktalarından raflara kadar, 8.500 denetçimiz tarafından titizlikle kontrol edilecek.” ifadelerini kullandı.