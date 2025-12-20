Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Yılbaşında tüketimi artacak, ekipler devreye girdi! Bakan Yumaklı 81 ildeki denetimleri duyurdu

Yılbaşı öncesi tüketimi artması beklenen gıda ürünleri için Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri devreye girdi. Vatandaşın sağlığıyla oynayan, sadece kar odaklı işletmelerin gıda hileciliğinin önüne geçebilmek için 81 ilde denetimler başladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 22:25

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yılbaşı hazırlıklarına ilişkin yaptıkları denetimlere dair bilgi verdi. 81 ilde kontrollerin başlatıldığını belirten Yumaklı, tüketimi artması beklenen gıda ürünlerinin eş zamanlı ve yoğun bir biçimde titizlikle kontrol edileceğini belirtti.

Yılbaşında tüketimi artacak, ekipler devreye girdi! Bakan Yumaklı 81 ildeki denetimleri duyurdu

GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEKLER KONTROL EDİLECEK

Yumaklı, “Yılbaşı döneminde sofralara ulaşacak her ürün mercek altında. Tüketimi artması beklenen gıda ürünlerine yönelik 81 ilde, 31 Aralık’a kadar sürecek eş zamanlı ve yoğun denetim sürecini başlattık. Tüketimin arttığı bu dönemde; gıda ürünlerinden, içeceklere kadar tüm ürünler üretimden satışa, toplu tüketim noktalarından raflara kadar, 8.500 denetçimiz tarafından titizlikle kontrol edilecek.” ifadelerini kullandı.

Yılbaşında tüketimi artacak, ekipler devreye girdi! Bakan Yumaklı 81 ildeki denetimleri duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mide bulandıran görüntüleri bakanlık paylaştı! 4 milyon değerinde bozuk kokoreç ele geçirildi
İzmir'den mide bulandıran görüntüler! İnsan sağlığı hiçe sayıldı: Börek tezgahlarında fare cirit attı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.