Real Madrid Sevilla maçı CANLI nereden izlenir? Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Arda Güler oynayacak mı)

Real Madrid - Sevilla maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal belli oldu. İspanyol ekibi bu sezon ligde 17 karşılaşmanın 12’sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Eflatun beyazlılarda Valverde, Carvajal ve Alexander Arnold ve Eder Militao gibi isimlerin sakatlıkları devam ediyor. Real Madrid’de bu sezon en fazla gol katkısı veren oyuncu Kylian Mbappe olurken rakip fileleri 17 kez sarstı. Arda Güler ise 3 gol ve 5 gollük katkısıyla dikkat çekti. Sevilla ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, mücadelenin detayları…

REAL MADRİD SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya LaLiga’da heyecan Real Madrid - Sevilla karşılaşmasıyla devam ediyor. Zirve mücadelesinde Barcelona’nın gerisinde kalan eflatun-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele bugün (20 Aralık) cumartesi günü saat 23.00’te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE

Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Xabi Alonso’nun öğrencileri 39 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sevilla geride kalan son beş maçından sadece 2 galibiyet çıkarabildi. Real Madrid - Sevilla mücadelesi S Sport Plus ve S Sport ekranlarından takip edilebilir.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’in Sevilla’yı konuk edeceği karşılaşmada Arda Güler’in sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Xabi Alonso’nun hücum hattında Bellingham, Mbappe, Vinicius Junior ve Arda Güler gibi isimlere yer vermesi ön görülüyor.

REAL MADRİD MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

Real Madrid - Sevilla karşılaşması, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlanacak. Arnavutluk, Cezayir, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Kanada, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Slovakya gibi ülkelerde mücadelenin resmi yayıncı kuruluşları aşağıdadır;

Arnavutluk SuperSport 1 Digitalb

Arjantin DIRECTV Sports ArgentinaDGO

Avustralya beIN SPORTS 2beIN Sports Connect

Avusturya DAZN AustriaDAZN1 GermanySky Go Austria

Azerbaycan Сетанта Спорт +

Belçika DAZN Belgium

Brezilya Disney+ Premium Brazil

Çek Cumhuriyeti Nova Sport 4OnePlay

Fransa beIN Sports 2beIN SPORTS CONNECTFreemyCANAL

Yunanistan Nova Sports 1

İtalya DAZN Italia

Hollanda Ziggo Sport

REAL MADRİD- SEVİLLA MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia, Rodrygo, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Mbappe, Vinicius Junior.

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Cardoso, Gudelj, Lopez, Joaquin, Agoume, Sow, Mendy, Peque, Sanchez.