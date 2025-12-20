Menü Kapat
TBMM'de Kürtçe öğrenimi tartışması: Bakan Tekin'den atama açıklaması

Kürtçe öğretmeni atamaları üzerine TBMM'de yöneltilen soruya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevap verdi. İstanbul'da iptal edilen konserden sonra Kürtçe düşmanlığı yapıldığı iddialarına tepki gösteren Tekin, öğrenimi için yaptıkları adımları aktardı.

TBMM'de Kürtçe öğrenimi tartışması: Bakan Tekin'den atama açıklaması
AA
20.12.2025
20.12.2025
TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde Yusuf Tekin'e 'Kürtçe öğretmeni" atamalarına ilişkin soru yöneltildi. İstanbul'da iptal edilen bir konser üzerinden "Kürtçe düşmanlığı" yapıldığı iddialarına tepki gösteren Tekin, hükümetin Kürtçe öğrenimini kolaylaştırıcı adımlarını hatırlattı.

TBMM'de Kürtçe öğrenimi tartışması: Bakan Tekin'den atama açıklaması

TALEP EDİLMESİ DURUMUDA ÖĞRENİM KOLAYLAŞTI

Talep edilmesi durumunda vatandaşların Kürtçe, Kırmançi ve Zazaki dahil 30'a yakın yaşayan dil ve lehçeyi öğrenmesini mümkün hale getirdiklerini belirten Tekin, bu dersleri okutmak üzere öğretmen atamaları da yaptıklarını söyledi.

Bu alanda kaç öğretmen atandığına yönelik soruyu yanıtlayan Tekin, "Siz bizim öğretmen atamamızı istiyorsanız Zazaki ve Kırmançi derslerini okutmak üzere, bölgede çocukların bu dersleri seçmelerini sağlamanız lazım." dedi.

ŞU ANDA NORM İHTİYACI GÖZÜKMÜYOR

Norm ihtiyacı konusunu da değerlendiren Tekin, "Talep oldukça norm ihtiyacı olacaktır ve atama yapacağız. Şu anda halihazırda sistemde var olan öğretmenlerimiz bizim norm ihtiyacımızı karşılar durumda olduğu için norm ihtiyacı gözükmüyor." dedi.

Okul dışında isteyen herkesin Kürtçeyi öğrenebileceği özel öğretim kursu açma hakkı bulunduğunu vurgulayan Tekin, "Teşvik edin, orada işverenler, işletmeciler bu kursları açsınlar Kürtçeyle ilgili. Bütün bunlar yapılmışken hükümetimizi, bakanlığımızı Kürtçe düşmanlığıyla suçlamanızı gerçekten kabul etmiyorum." diye konuştu.

