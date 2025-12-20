Sağlık Bakanlığı promosyon yatan iller hangileri? 100 bin lira Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması ile birlikte çalışanlara toplam 100 bin liralık ödeme gerçekleştiriliyor. Ödemelerini alamayanlar ise promosyonların ödeme tarihine odaklandı. İl sağlık müdürlükleri tarafından birçok ilde promosyon anlaşması için görüşmeler yapıldı. İlk etapta görüşmeler il bazlı gerçekleştirilirken promosyon anlaşmasının sağlanması için merkezden temaslar kuruldu. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri her yıl olduğu gibi bu yılda tek seferde ve kesintisiz olarak yatırılacak. 2023 yılında promosyon tutarı 29 bin lira olarak belirlenirken birçok il için promosyon süresi doldu. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon yatan iller hangileri? İşte, promosyon ödemelerinde son durum…

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON YATAN İLLER HANGİLERİ?

Promosyon ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda promosyon ödemelerin 19 Aralık cuma günü hesaplara aktarıldığı bilgisi yer alıyor. Promosyon anlaşmaları, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünden ödeme takviminin farklılık gösterebileceği üzerinde duruluyor.

Türk-Sağlık Sen tarafından yapılan resmi açıklamada Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin cuma günü bazı illerde hesaplara yatırıldığı ifade edilirken tayinle gelen personellerde yapılan ödemelerde bankanın iade talebi olduğu ifade edildi.

TÜRK-SAĞLIK SEN’DEN AÇIKLAMA

Türk Sağlık Sen’den yapılan açıklamada “ Uzatma protokolü ile beraber 2022 Aralık ve 2025 Aralık dönem aralığında Bankadan personele dönemsel olarak ödeme yapılmıştır. Bu süreçte tüm dönemlerde aynı bankadan maaş almasına rağmen İl Müdürlüklerinin imza tarihlerindeki değişiklikler nedeniyle personelden gün bazında iade alınmış, iadeyi yapamayan personele promosyon ödenmemiştir. “ ifadeleri kullanıldı.

OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemesi yapılmayan çalışanlara en geç Ocak ayının ilk haftasına kadar tamamlanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına, 2025 yılında 90 bin lira nakit ve 10 bin lira para puan promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında promosyon anlaşması sağlandı. Promosyon ödemesi eksik yatan çalışanlar, Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden gerekli detaylara ulaşabilir. Alternatif olarak promosyon sorgulaması yapmak isteyenler, bankalarının mobil uygulaması üzerinden veya internet bankacılığıyla beraber promosyon ödemelerini kontrol edebilirler.