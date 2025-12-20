Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Sağlık Bakanlığı promosyon yatan iller hangileri? 100 bin lira Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması tamamlanırken gözler ödeme takvimine çevrildi. Hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışanlar Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşması sonrası ödeme takvimine odaklanmıştı. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması kapsamında 90 bin lira nakit ödeme ve 10 bin lira para puan ödemesi gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hesaplarına geçmeyenler ise ödeme yapılan illeri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ilk etapta 19 Aralık’ta yatırıldı. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasına ilişkin detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağlık Bakanlığı promosyon yatan iller hangileri? 100 bin lira Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 19:54

anlaşması ile birlikte çalışanlara toplam 100 bin liralık gerçekleştiriliyor. Ödemelerini alamayanlar ise promosyonların ödeme tarihine odaklandı. İl sağlık müdürlükleri tarafından birçok ilde promosyon anlaşması için görüşmeler yapıldı. İlk etapta görüşmeler il bazlı gerçekleştirilirken promosyon anlaşmasının sağlanması için merkezden temaslar kuruldu. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri her yıl olduğu gibi bu yılda tek seferde ve kesintisiz olarak yatırılacak. yılında promosyon tutarı 29 bin lira olarak belirlenirken birçok il için promosyon süresi doldu. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon yatan iller hangileri? İşte, promosyon ödemelerinde son durum…

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON YATAN İLLER HANGİLERİ?

Promosyon ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda promosyon ödemelerin 19 Aralık cuma günü hesaplara aktarıldığı bilgisi yer alıyor. Promosyon anlaşmaları, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünden ödeme takviminin farklılık gösterebileceği üzerinde duruluyor.

Türk-Sağlık Sen tarafından yapılan resmi açıklamada Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin cuma günü bazı illerde hesaplara yatırıldığı ifade edilirken tayinle gelen personellerde yapılan ödemelerde bankanın iade talebi olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı promosyon yatan iller hangileri? 100 bin lira Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

TÜRK-SAĞLIK SEN’DEN AÇIKLAMA

Türk Sağlık Sen’den yapılan açıklamada “ Uzatma protokolü ile beraber 2022 Aralık ve 2025 Aralık dönem aralığında Bankadan personele dönemsel olarak ödeme yapılmıştır. Bu süreçte tüm dönemlerde aynı bankadan maaş almasına rağmen İl Müdürlüklerinin imza tarihlerindeki değişiklikler nedeniyle personelden gün bazında iade alınmış, iadeyi yapamayan personele promosyon ödenmemiştir. “ ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı promosyon yatan iller hangileri? 100 bin lira Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemesi yapılmayan çalışanlara en geç Ocak ayının ilk haftasına kadar tamamlanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına, 2025 yılında 90 bin lira nakit ve 10 bin lira para puan promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında promosyon anlaşması sağlandı. Promosyon ödemesi eksik yatan çalışanlar, Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden gerekli detaylara ulaşabilir. Alternatif olarak promosyon sorgulaması yapmak isteyenler, bankalarının mobil uygulaması üzerinden veya internet bankacılığıyla beraber promosyon ödemelerini kontrol edebilirler.

Sağlık Bakanlığı promosyon yatan iller hangileri? 100 bin lira Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#promosyon
#ödeme
#2023
#sağlık çalışanları
#İl Sağlık Müdürlükleri
#Promosyons
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.