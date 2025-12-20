Burak Ateş'in mal varlıklarına el konuldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Garipoğlu Şirketler Grubu Hayyam Garipoğlu’un oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun da kuzeni olan Kasım Garipoğlu ile Altın Ateş Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş’in oğlu Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Son gelişmeye göre Burak Ateş'in kripto para borsalarındaki paralar dahil mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.