Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu 2025 belli oldu: Dikiş, overlok ve pop corn makinesi, elektrikli ocak ve süpürge geliyor

BİM 26 Aralık cuma aktüel ürünler kataloğu 2025 raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Dikey süpürgeden, şarjlı sprey mopa elektrikli ocaktan saç kurutma makinesine farklı ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL, Pop Corn Makinesi 899 TL, 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.190 TL, Saç Kurutma Makinesi 750 TL ve Halı Koltuk Temizleme Makinesi ise 3.750 TL’den satışa sunulacak. Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı ise 4.250 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. İşte, BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu 2025 belli oldu: Dikiş, overlok ve pop corn makinesi, elektrikli ocak ve süpürge geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 23:44

’de önümüzdeki hafta özellikle elektronik ev ürünleri ve mutfak ürünlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Çay seti, mum seti, su bardağı, fincan çeşitleri, kupa, çerezlik, tava ve saklama kaplarında indirim rüzgarı esecek. Banyo Paspas Seti 349 TL, Erkek Oduncu Gömlek 289 TL, Tüylü Ev Botu 169 TL olacak. Overlok Makinesi 4.990 TL olurken Dikiş Makinesi ise 3.990 TL’den raflarda olacak. Elektronik ev ürünlerini bekleyenler için ise 65 İnç 4K 34.990 TL, 55 İnç 4K Nanocell Televizyon 31.900 TL’den satışa sunulacak. Dikey Süpürge, Şemsiye Alez, Örme Patik BİM kataloğunda yer alan ürünler arasında. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel 26 Aralık cuma…

BİM 26 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

65″ 4K HDR10 Nanocell TV 34.990 TL

55 4K HDR10 Nanocell TV 31.900 TL

Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Home Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL

BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu 2025 belli oldu: Dikiş, overlok ve pop corn makinesi, elektrikli ocak ve süpürge geliyor

Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.750 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.190 TL

BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu 2025 belli oldu: Dikiş, overlok ve pop corn makinesi, elektrikli ocak ve süpürge geliyor

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.500 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 750 TL

3’lü Grup Priz 299 TL

Pop Corn (Mısır Patlatma) Makinesi 899 TL

Siyah Kapaklı Cam Demlik 179 TL

BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu 2025 belli oldu: Dikiş, overlok ve pop corn makinesi, elektrikli ocak ve süpürge geliyor

Borcam Kare Fırın Tepsisi 329 TL

Metal Patates-Soğan Kabı Seti 249 TL

Akasya Çerezlik 239 TL

Kapaklı Kelepçeli Kek Kalıbı — 309 TL

Banyo Paspas Seti 349 TL

BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu 2025 belli oldu: Dikiş, overlok ve pop corn makinesi, elektrikli ocak ve süpürge geliyor

Yastık Alezi 69 TL

İkili Havlu Set 99 TL

Erkek Oduncu Gömlek 289 TL

Ev İçi Örme Patik 69 TL

Kadın Ev Botu 169 TL

BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu 2025 belli oldu: Dikiş, overlok ve pop corn makinesi, elektrikli ocak ve süpürge geliyor

Şemsiye 199 TL

Kapı Altı Rüzgar Önleyici 45 TL

Overlok Makinesi 4.990 TL

Dikiş Makinesi 3.990 TL

BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu 2025 belli oldu: Dikiş, overlok ve pop corn makinesi, elektrikli ocak ve süpürge geliyor

ETİKETLER
#kampanya
#televizyon
#bim
#kataloğu
#Elektronik Ev Ürünleri
#Mutfak Ürünleri
#Süpürge
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.