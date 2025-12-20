BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu 2025 belli oldu: Dikiş, overlok ve pop corn makinesi, elektrikli ocak ve süpürge geliyor

BİM’de önümüzdeki hafta özellikle elektronik ev ürünleri ve mutfak ürünlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Çay seti, mum seti, su bardağı, fincan çeşitleri, kupa, çerezlik, tava ve saklama kaplarında indirim rüzgarı esecek. Banyo Paspas Seti 349 TL, Erkek Oduncu Gömlek 289 TL, Tüylü Ev Botu 169 TL olacak. Overlok Makinesi 4.990 TL olurken Dikiş Makinesi ise 3.990 TL’den raflarda olacak. Elektronik ev ürünlerini bekleyenler için ise 65 İnç 4K Televizyon 34.990 TL, 55 İnç 4K Nanocell Televizyon 31.900 TL’den satışa sunulacak. Dikey Süpürge, Şemsiye Alez, Örme Patik BİM kataloğunda yer alan ürünler arasında. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel kataloğu 26 Aralık cuma…

BİM 26 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

65″ 4K HDR10 Nanocell TV 34.990 TL

55 4K HDR10 Nanocell TV 31.900 TL

Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Home Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL

Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.750 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.190 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.500 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 750 TL

3’lü Grup Priz 299 TL

Pop Corn (Mısır Patlatma) Makinesi 899 TL

Siyah Kapaklı Cam Demlik 179 TL

Borcam Kare Fırın Tepsisi 329 TL

Metal Patates-Soğan Kabı Seti 249 TL

Akasya Çerezlik 239 TL

Kapaklı Kelepçeli Kek Kalıbı — 309 TL

Banyo Paspas Seti 349 TL

Yastık Alezi 69 TL

İkili Havlu Set 99 TL

Erkek Oduncu Gömlek 289 TL

Ev İçi Örme Patik 69 TL

Kadın Ev Botu 169 TL

Şemsiye 199 TL

Kapı Altı Rüzgar Önleyici 45 TL

Overlok Makinesi 4.990 TL

Dikiş Makinesi 3.990 TL