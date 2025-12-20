BİM 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu 2025 belli oldu: Dikiş, overlok ve pop corn makinesi, elektrikli ocak ve süpürge geliyor

Kategoriler
BİM’de önümüzdeki hafta özellikle elektronik ev ürünleri ve mutfak ürünlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Çay seti, mum seti, su bardağı, fincan çeşitleri, kupa, çerezlik, tava ve saklama kaplarında indirim rüzgarı esecek. Banyo Paspas Seti 349 TL, Erkek Oduncu Gömlek 289 TL, Tüylü Ev Botu 169 TL olacak. Overlok Makinesi 4.990 TL olurken Dikiş Makinesi ise 3.990 TL’den raflarda olacak. Elektronik ev ürünlerini bekleyenler için ise 65 İnç 4K Televizyon 34.990 TL, 55 İnç 4K Nanocell Televizyon 31.900 TL’den satışa sunulacak. Dikey Süpürge, Şemsiye Alez, Örme Patik BİM kataloğunda yer alan ürünler arasında. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel kataloğu 26 Aralık cuma…
BİM 26 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
65″ 4K HDR10 Nanocell TV 34.990 TL
55 4K HDR10 Nanocell TV 31.900 TL
Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
Home Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL
Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.750 TL
Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.190 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.500 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 750 TL
3’lü Grup Priz 299 TL
Pop Corn (Mısır Patlatma) Makinesi 899 TL
Siyah Kapaklı Cam Demlik 179 TL
Borcam Kare Fırın Tepsisi 329 TL
Metal Patates-Soğan Kabı Seti 249 TL
Akasya Çerezlik 239 TL
Kapaklı Kelepçeli Kek Kalıbı — 309 TL
Banyo Paspas Seti 349 TL
Yastık Alezi 69 TL
İkili Havlu Set 99 TL
Erkek Oduncu Gömlek 289 TL
Ev İçi Örme Patik 69 TL
Kadın Ev Botu 169 TL
Şemsiye 199 TL
Kapı Altı Rüzgar Önleyici 45 TL
Overlok Makinesi 4.990 TL
Dikiş Makinesi 3.990 TL