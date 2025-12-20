Hakan Fidan ABD'deki Gazze zirvesine katıldı: İsrail'in ihlalleri ateşkeste 2. aşamaya geçişte risk oluşturuyor

ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde düzenlenen Gazze zirvesinde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Bakan Fidan, toplantı sonrası açıklama yaparak "Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu açıkça ifade ettik. İsrail tarafından devam eden ihlaller inanılmaz şekilde süreci daha zor hale getiriyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...