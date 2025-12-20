Menü Kapat
İstanbul'da Gazze diplomasisi: İbrahim Kalın HAMAS heyeti ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS heyetini İstanbul'da kabul etti. İsrail'in ateşkes sürecinde yaptığı ihlaller ve bu konuda yürütülecek adımlar ele alındı.

İstanbul'da Gazze diplomasisi: İbrahim Kalın HAMAS heyeti ile görüştü
İhlas Haber Ajansı
20.12.2025
20.12.2025
Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyet ile görüşme sağladı.

İstanbul'da Gazze diplomasisi: İbrahim Kalın HAMAS heyeti ile görüştü

HAMAS HEYETİ ATEŞKES KURALLARINA UYDUKLARINI BELİRTTİ

" Anlaşması" kapsamında yapılan görüşmede, HAMAS heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi vermiştir. Garantör ülke olarak ’nin Gazze’de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde duruldu. Bununla birlikte İsrail’in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.
İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.
Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verilerek, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.
Yapılan görüşmede, her iki heyet de ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kalındığı öğrenildi.

Hakan Fidan Miami'deki Gazze toplantısına katılacak
Hamas'tan garantör ülkelere çağrı: İsrail'in ateşkes ihlallerini durdurun
#Türkiye
#gazze
#İsrail
#hamas
#mit
#filistin
#ateşkes
