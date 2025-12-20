Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Üç aylar mesajları 2025 || Resimli, dualı, anlamlı, en güzel hoş geldin Recep ayı ve üç aylar mesajları (Facebook, Instagram ve Whatsapp için)

Aralık 20, 2025 17:49
1
Üç aylar mesajları 2025

Üç aylar mesajları 2025 yılında da milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğunu mübarek günlere girmeye hazırlanan inananlar Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinden Hoş geldin Recep ayı ve Üç aylar mesajları paylaşıyor. Bu kapsamda en çok beğenilen resimli, dualı ve anlamlı üç aylar mesajlarını bir araya getirdik…

2
Üç aylar mesajları 2025

İslam aleminin heyecanla beklediği üç aylar 21 Aralık tarihi itibariyle başlıyor. Recep, Şaban ve on bir ayın sultanı Ramazan ayını içeren bu mübarek günler, cehennemden kurtuluş, cennete girmek için bir vesile olarak görülürken milyonlarca Müslüman bu özel günlerin gelişinin büyük bir heyecanla bekliyor. Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarında da üç aylar mesajları yoğun şekilde paylaşılıyor. İşte kolaylıkla kopyalayıp paylaşabileceğiniz en güzel resimli, dualı ve anlamlı hoş geldin Recep ayı ve üç aylar mesajları…

3
Üç aylar mesajları 2025

ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2025

  • Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun.
  • Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (sav) Recep ayının hikmetine dair şöyle buyuruyor: "Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır."

4
Üç aylar mesajları 2025

  • Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.
  • Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

5
Üç aylar mesajları 2025

  • Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun.
  • Üç Aylar başladığında Peygamber Efendimiz (sav) "Yarabbi Recebi Şabanı hakkımızda hayırlı kıl. Bizleri Ramazan’ı Şerife ulaştır" diye dua ederlerdi. Üç aylarımız Mübarek olsun.

6
Üç aylar mesajları 2025

RESİMLİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2025

  • Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.
  • Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

7
Üç aylar mesajları 2025

  • Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun.
  • İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

8
Üç aylar mesajları 2025

  • İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.
  • Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.

9
Üç aylar mesajları 2025

  • Peygamber efendimizin 'Allah'ın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.
  • Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.

10
Üç aylar mesajları 2025

DUALI ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2025

  • Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.
  • "Maneviyatın arttığı bu mübarek aylarda, gönlünüzden geçen her dua kabul olsun."

11
Üç aylar mesajları 2025

  • Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.
  • Rahmetiyle gelen Recep, mağfiretiyle bizi saran Şaban ve bereketiyle gönüllerimizi aydınlatan Ramazan ayının müjdecisi olan üç aylarınız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzurla doldursun."

12
Üç aylar mesajları 2025

  • Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.
  • "Bu mübarek üç aylarda kalpler sevgiyle, gönüller huzurla dolsun. Rabbim sağlık, mutluluk ve iman dolu bir hayat nasip etsin. Tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı üç aylar dilerim."

13
Üç aylar mesajları 2025

  • Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim.
  • "Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek günlerde, kalbiniz huzurla dolsun. Allah dualarınızı kabul eylesin, günahlarınızı affetsin. Üç aylarınız mübarek olsun."

14
Üç aylar mesajları 2025

  • Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.
  • "Rabbim, üç ayların feyzini ve bereketini üzerimize yağdırsın. Bu güzel günlerde dualarımız birleşsin, kalplerimiz Allah'a yönelsin."

15
Üç aylar mesajları 2025

ANLAMLI ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2025

  • Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…
  • Recep ayı, bir yenilenme zamanıdır. Kalbimizi temizleyip, Allah’a yönelerek bu mübarek ayın feyzinden faydalanalım.

16
Üç aylar mesajları 2025

  • Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.
  • Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

17
Üç aylar mesajları 2025

  • Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Üç aylarınız mübarek olsun.
  • İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız mübarek olsun.

18
Üç aylar mesajları 2025

EN GÜZEL ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2025

  • Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.
  • Rahmetin bol olduğu, duanın kabul olduğu eksiklerin tamamlandığı gafletin kalktığı ve kardeşliğin tesis edildiği bu mübarek üç ayların hakkımızda hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ederiz...

19
Üç aylar mesajları 2025

  • Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.
  • Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.

20
Üç aylar mesajları 2025

  • Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşallah.
  • Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

21
Üç aylar mesajları 2025

  • Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun.
  • Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

22
Üç aylar mesajları 2025

  • İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.
  • İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.
  • Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.
  • Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun...
  • Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun…
  • Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun...

