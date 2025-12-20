Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Nihat Kahveci'den Beşiktaş yönetimine Rafa Silva çıkışı: Sergen Yalçın'a net mesaj!

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından hem Sergen Yalçın'ı hem de Rafa Silva'yı eleştirdi. Kontraspor YouTube kanalında Beşiktaş'ın Rafa Silva sürecini yorumlayan Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ın puan ortalamasına da ayrıca dikkat çekti.

20.12.2025
22:42
20.12.2025
22:56

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 ile geçti. Zorlu mücadele sonrasında eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın son durumunu ve Sergen Yalçın'ın Rafa Silva kararını yorumladı.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş yönetimine Rafa Silva çıkışı: Sergen Yalçın'a net mesaj!

NİHAT KAHVECİ'DEN BEŞİKTAŞ ADINA RAFA SILVA VE SERGEN YALÇIN KRİTİKLERİ

"Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbi öncesinde galip gelmek önemliydi. 4 iç saha maçında galip gelememişti Beşiktaş! İlk yarıdaki performansıyla birlikte Milot Rashica devrede oyundan alınsa, taraftar sevinirdi. Ama ikinci yarıda forvette iyiydi ve takıma hareketlilik kazandırdı. Çaykur Rizespor ikinci 45 dakikada önemli fırsatlar kaçırdı, iki gol atsalar şaşırmazdım. Maç 1-0 bitmemeliydi, iki takımda farklı skorlar bulabilirdi. Orkun Kökçü'nün mücadelesi dikkat çekti. Son dakikaya kadar heyecanlı bir müsabaka vardı. Bu galibiyet, Beşiktaş'a nefes aldırır. Çok eksik var, Tammy Abraham'a da geçmiş olsun. Oyuna bakınca Kartal ile Demir Ege, iyi bir yedek olurlar. Demir Ege'nin ayakları iyi aslında ama tempo olarak beklentiyi karşılayamıyor. O bölgede mücadele çok önemli, totalde yedek olur. Ön bölgedeki Rashica ve Abraham'ın yetersizliği, oyunun ileriye yığılmasını da engelledi. Az üreten bir Beşiktaş vardı bugün. Bir de açıklama yapıldı, tiyatro diye. Penaltı diyen vardır yoktur bilmiyorum ama bence penaltı değil. Paylaşıma bir şey diyemem ama sahanın içinden ziyade dışına takılanlar uzun vadede genelde başarısız oluyor! Beşiktaş artık nokta atışı transferler yapmalı, seyirci de kaçıyor yavaş yavaş. Futbol için bir tiyatro sahnesi deniyor ama çok şey öğrenirsin tiyotradan, çok iyi oyunlar vardır. Peki sen ne oynuyorsun sahada? Tamam tiyatro de ama burası da daha iyi olmalı, uçmalısın. Sergen Yalçın'ın katamadıkları, kattıklarından daha fazla. Zaten puan ortalaması da gösteriyor. Ama geldiği günden bu yana, Sergen Yalçın'ın en iyi performansı bugündü! Rafa Silva'yı oyuna almayarak en iyi performansını gösterdi. Rafa Silva'yı oyuna almayarak muhteşem bir yönetim gösterdi. Burası Beşiktaş. Öyle oturursun işte, genç oyuncular oynar sen de izlersin. Devre arası da güle güle. Hiç kusura bakmayacak."

Nihat Kahveci'den Beşiktaş yönetimine Rafa Silva çıkışı: Sergen Yalçın'a net mesaj!

SERGEN YALÇIN DA RAFA SILVA'YA MESAJ VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrasında Rafa Silva hakkında konuştu ve "Hiç beklemediğimiz bir yerde bomba elimizde patladı. Rafa Silva sorunuyla karşılaştık. O bomba, ilk günden elimde patladı. Oyuncuyu kaybetmemek için ona iyi görün, buna iyi görün derken o bomba da elimde patladı. Bir sürü oyuncumuz eksik. Çok zor bir ilk yarı geçirdik. Göreve başladığımda kötü olacağını biliyordum ama kötünün de bir derecesi vardı. Maalesef istemediğimiz bir sürü şey başımıza geldi. Buna rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. Düzeleceğiz, düzelteceğiz. İkinci yarıda ne olur, neler değişir bunu hep beraber göreceğiz. Taraftarımız bize güvenirse oyun daha iyi hale gelir. Beşiktaş bu değil. Biz de biliyoruz ama şartlar bu. Rafa hakkında çok konuşmak istemiyorum. Sürekli aynı yemek önümüze geliyor. Antrenman programı çok zayıf, 10 üzerinden 0 diyebilirim. Antrenman yapıyor, maçta oynasın mantığı şu an doğru değil. Devre arasında kalıp bizimle futbolcu gibi antrenman yaparsa ona kapımızı açarız ama mevcut durumda kapımız açık değil. Ayrıca Abraham'ın durumunu bilmiyorum ama önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Kupa maçında Tammy de olmazsa santrforumuz olmayacak. Mevcut sorunlarla çok zor bir ilk yarı bitirdik. Görüştüğümüz oyuncular var. Serkan Reçber sürekli temasta. 4-6 oyuncu arasında transfer planımız var. Ne kadarını ne şartlarda alabiliriz bilmiyorum. Bu takviye de yeterli değil. Yaz döneminde bir o kadar daha takviye lazım. Bir takımda güç dengesi çok önemlidir. İnşallah bunu sağlayacağız. Taraftarımız çok acı çekti ama biz de çektik. Oyuncu değiştirirken ekiple 15 dakika kavga ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş yönetimine Rafa Silva çıkışı: Sergen Yalçın'a net mesaj!

RAFA SILVA OLAYI NEDİR?
Portekizli yıldız, sözleşmesi devam ederken kulüpten ayrılmak istediğini söylemiş ve sebepsiz şekilde antrenmanlara çıkmayıp, Sergen Yalçın ile iletişimi kesmişti.
