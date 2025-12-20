Beşiktaş'tan VAR çıkışı: "Tiyatro devam ediyor!"

Kategoriler
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaşmasının devre arasında, siyah beyazlılar sert bir çıkışta bulundu. Esasen ise Beşiktaş, sosyal medyadan fotoğraflar paylaştı ve 'tiyatro devam ediyor!' dedi.
Müsabakadaki el pozisyonunu öne çıkaran Beşiktaş, 'Tiyatro devam ediyor!' dedi ve 'kuklaVAR' ifadesini kullandı.
Kritik mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da aradığını bulamamış ve devre arasına golsüz beraberlikle gidilmişti.