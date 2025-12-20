Menü Kapat
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya 3 talip birden! Avrupa devleri sırada: İşte istenen rakam

Beşiktaş’ta sezonun en çok konuşulan ismi Rafa Silva, devre arasında takımdan ayrılma kararını yönetime iletti. Siyah-beyazlılar, antrenmanlara çıkmayan ve derbi kadrosuna girmeyen Portekizli yıldız için bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi. Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için birçok Avrupa kulübü yarışa girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya 3 talip birden! Avrupa devleri sırada: İşte istenen rakam
’ta sezon başında transferin gözbebeği olan ancak son haftalarda sergilediği tavırlarla bir krizin fitilini ateşleyen , için gün sayıyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya 3 talip birden! Avrupa devleri sırada: İşte istenen rakam

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTEMİYORUM"

"Futbolu bırakmak istiyorum" diyerek başladığı süreci, "Beşiktaş’ta oynamak istemiyorum" noktasına taşıyan deneyimli oyuncu, rotasını yeniden ’ya kırdı. Siyah-beyazlı yönetim, kulübün menfaatlerini korumak adına tavizsiz bir duruş sergilerken, Portekizli yıldızın talipleri her geçen gün artıyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya 3 talip birden! Avrupa devleri sırada: İşte istenen rakam

TÜM İPLER KOPTU

Siyah-beyazlı camiada şok etkisi oluşturan bu sürecin perde arkasında, oyuncunun psikolojik olarak İstanbul'dan kopması yatıyor. Başkan Serdal Adalı’nın açıklamalarına yansıyan bilgilere göre; önce emeklilik kararı aldığını belirten ancak ardından Avrupa'da oynamaya devam etmek istediğini dile getiren Rafa Silva, son antrenmanlara katılmayarak ve Trabzonspor derbisinde "hazır değilim" diyerek ipleri tamamen kopardı. Teknik heyetin ve yönetimin tüm ikna çabalarına rağmen geri adım atmayan Portekizli yıldızın bu tavrı, Beşiktaş yönetimini sert önlemler almaya itti.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya 3 talip birden! Avrupa devleri sırada: İşte istenen rakam

Oyuncunun menajerinin düşük bir bedeliyle ayrılık teklifi sunması Beşiktaş kanadında karşılık bulmadı. Yönetim, kulübün yatırımını korumak amacıyla 15 milyon Euro altındaki hiçbir teklifin değerlendirmeye alınmayacağını net bir dille bildirdi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya 3 talip birden! Avrupa devleri sırada: İşte istenen rakam

ÜÇ AVRUPA KULÜBÜ PEŞİNDE

Bu gelişme üzerine Avrupa'da piyasası hareketlendi. Rafa'nın efsaneleştiği eski kulübü Benfica, oyuncuyu yeniden Portekiz'e döndürmek için nabız yoklarken; Belçika'dan Club Brugge ve Yunanistan'dan AEK Atina da bu fırsat transferi için pusuda bekliyor. Beşiktaş, istediği rakamın masaya gelmemesi durumunda oyuncuyu kadro dışı bırakmayı ve sözleşmesi bitene kadar hukuki haklarını kullanmayı planlıyor.

ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#avrupa
#fesih
#ayrılık
#kriz
#rafa silva
#Spor
