Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya 3 talip birden! Avrupa devleri sırada: İşte istenen rakam

Beşiktaş’ta sezon başında transferin gözbebeği olan ancak son haftalarda sergilediği tavırlarla bir krizin fitilini ateşleyen Rafa Silva, ayrılık için gün sayıyor.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTEMİYORUM"

"Futbolu bırakmak istiyorum" diyerek başladığı süreci, "Beşiktaş’ta oynamak istemiyorum" noktasına taşıyan deneyimli oyuncu, rotasını yeniden Avrupa’ya kırdı. Siyah-beyazlı yönetim, kulübün menfaatlerini korumak adına tavizsiz bir duruş sergilerken, Portekizli yıldızın talipleri her geçen gün artıyor.

TÜM İPLER KOPTU

Siyah-beyazlı camiada şok etkisi oluşturan bu sürecin perde arkasında, oyuncunun psikolojik olarak İstanbul'dan kopması yatıyor. Başkan Serdal Adalı’nın açıklamalarına yansıyan bilgilere göre; önce emeklilik kararı aldığını belirten ancak ardından Avrupa'da oynamaya devam etmek istediğini dile getiren Rafa Silva, son antrenmanlara katılmayarak ve Trabzonspor derbisinde "hazır değilim" diyerek ipleri tamamen kopardı. Teknik heyetin ve yönetimin tüm ikna çabalarına rağmen geri adım atmayan Portekizli yıldızın bu tavrı, Beşiktaş yönetimini sert önlemler almaya itti.

Oyuncunun menajerinin düşük bir fesih bedeliyle ayrılık teklifi sunması Beşiktaş kanadında karşılık bulmadı. Yönetim, kulübün yatırımını korumak amacıyla 15 milyon Euro altındaki hiçbir teklifin değerlendirmeye alınmayacağını net bir dille bildirdi.

ÜÇ AVRUPA KULÜBÜ PEŞİNDE

Bu gelişme üzerine Avrupa'da transfer piyasası hareketlendi. Rafa'nın efsaneleştiği eski kulübü Benfica, oyuncuyu yeniden Portekiz'e döndürmek için nabız yoklarken; Belçika'dan Club Brugge ve Yunanistan'dan AEK Atina da bu fırsat transferi için pusuda bekliyor. Beşiktaş, istediği rakamın masaya gelmemesi durumunda oyuncuyu kadro dışı bırakmayı ve sözleşmesi bitene kadar hukuki haklarını kullanmayı planlıyor.