Manisa su kesintisi ne zaman bitecek 20 Aralık Cumartesi? Birçok böglese su kesintisi yaşanıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Vatandaşlar, erken saatlerde gerçekleşen su kesintisinin ardından sular ne zaman gelecek araştırmasına başladı. Binlerce kişi Manisa su arızasının giderilmesini bekliyor.
YUNUSEMRE
Güzelyurt Mahallesi
Başlangıç: 20.12.2025 11:22
Bitiş: Süre verilememekte
Akgedik Mahallesi
Başlangıç: 20.12.2025 09:55
Bitiş: Süre verilememekte
Akmescit, Kaynak Mahalleleri
Başlangıç: 20.12.2025 10:43
Bitiş: 11:43
ŞEHZADELER
Ahmet Bedevi Mahallesi
Başlangıç: 20.12.2025 09:54
Bitiş: Süre verilememekte
ALAŞEHİR
İstasyon Mahallesi
Başlangıç: 20.12.2025 09:46
Bitiş: 11:00
Esentepe Mahallesi
Başlangıç: 20.12.2025 11:12
Bitiş: 14:12
KIRKAĞAÇ
Şair Eşref Mahallesi
Başlangıç: 19.12.2025 15:07
Bitiş: 17:00