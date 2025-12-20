Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Bakan Güler resmen duyurdu! Askerlik için yeni uygulama: 'İstedikleri yerde yapabilecekler'

Milli Savunma Bakanı Güler, 3 çocuklu ailelerin bir çocuğunun, 4 çocuklu ailelerin ise iki çocuğunun istediği yerde askerlik yapması gibi bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Bakan Güler resmen duyurdu! Askerlik için yeni uygulama: 'İstedikleri yerde yapabilecekler'
20.12.2025
20.12.2025
, Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının "" olarak ilan edildiğini hatırlatan Güler, için yeni uygulamayı duyurdu. Bakan Güler, 3 çocuklu ailelerin bir çocuğunun, 4 çocuklu ailelerin ise iki çocuğunun istediği yerde askerlik yapması gibi bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Bakan Güler resmen duyurdu! Askerlik için yeni uygulama: 'İstedikleri yerde yapabilecekler'

"İSTEDİKLERİ YERDE YAPABİLECEKLER"

Bakan Güler, bu kapsamda askerlik sistemine yönelik dikkat çekici bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu. Güler, 3 çocuğu bulunan ailelerde bir çocuğun, 4 çocuğu bulunan ailelerde ise iki çocuğun askerlik görevini kendi istedikleri yerde yapabilmesine imkan tanıyacak bir uygulamanın gündemde olduğunu ifade etti. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, askerlikte yapısını gözeten yeni bir dönemin başlayabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Bakan Güler resmen duyurdu! Askerlik için yeni uygulama: 'İstedikleri yerde yapabilecekler'

Bakan Güler'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız.

Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var. Biz Aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stand açtık."

MSB'den SDG'ye çok net uyarı! 'Gerekeni kimseye sormadan yaparız'
