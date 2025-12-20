Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Araba sürmeyi öğrenenler dikkat! Parçası en kolay bulunan araçlar belli oldu: Artık bütçeyi dert etmeyeceksiniz

Aralık 20, 2025 13:45
1
Parçası en kolay bulunan araçlar

Araba sürmeyi öğrenmek pek çok kişi için oldukça stresli bir süreç. Trafiğe karışmak, kurallara uymak ne kendi aracına ne de karşıdakine zarar vermemek için büyük bir çaba sarf ediliyor. Bu kapsamda acemi sürücülerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri ise otomobil parçalarının zor bulunması ve pahalı olması. Bu nedenle pek çok kişinin direksiyon başına geçmekten çekindiği biliniyor. Ancak piyasa koşullarına göre parçası en kolay bulunan araçlar belli oldu. Bu otomobiller araba sürmeyi öğrenenler için bitçe dert olmaktan çıkıyor…

2
Parçası en kolay bulunan araçlar

Araç kullanmayı öğrenirken pek çok kişi ufak tefek kazalar yapmıştır. Bu kazalar eski araçlarda çok fazla can sıkmazken, henüz yaşı yeni olan arabalar da motivasyonu fazlasıyla düşüren bir hal alabiliyor. Bunun için ise araba sürmeyi öğrenenler için çoğunlukla eski ve görece daha uygun fiyatlı otomobiller tavsiye ediliyor. Parçası en kolay ve bulunan araçlar ise acemi sürücüler için hayatı kolaylaştırıyor. İşte özellikle araba kullanmayı öğrenenlere tavsiye edilen o otomobiller….

3
Parçası en kolay bulunan araçlar

PARÇASI EN KOLAY BULUNAN ARAÇLAR

11 NUMARA RENAULT TOROS

4
Parçası en kolay bulunan araçlar

10 NUMARA RENAULT BROADWAY 

5
Parçası en kolay bulunan araçlar

9 NUMARA TOFAŞ GRUBU

6
Parçası en kolay bulunan araçlar

8 NUMARA RENAULT CLİO 2

7
Parçası en kolay bulunan araçlar

7 NUMARA TOYOTA COROLLA EFSANE KASA

8
Parçası en kolay bulunan araçlar

6 NUMARA RENAULT MEGANE 2

9
Parçası en kolay bulunan araçlar

5 NUMARA FIAT PALİO

10
Parçası en kolay bulunan araçlar

4 NUMARA DACİA SANDERO

11
Parçası en kolay bulunan araçlar

3 NUMARA FİAT LİNEA

12
Parçası en kolay bulunan araçlar

2 NUMARA HYUNDAİ ACCENT ERA

13
Parçası en kolay bulunan araçlar

1 NUMARA RENAULT FLUENCE

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.